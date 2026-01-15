최강록 셰프 / 사진제공=넷플릭스

최강록 셰프가 넷플릭스 요리 서바이벌 '흑백요리사2'의 최종 우승자로 거듭났다. 시즌1 당시 최강록은 그만의 독특한 매력으로 수많은 시청자의 지지를 받았지만, 대외 활동은 미미했다. 그러나 이번에는 다르다. 방송 출연부터 컬래버레이션 상품 출시까지, 벌써부터 '드릉드릉' 다양한 활동을 뜨겁게 예열하고 있다.지난 14일 '흑백요리사2' 최종회가 공개되며 우승자가 밝혀졌다. 주인공은 바로 최강록이다. 그는 시즌1 탈락 후 심기일전해 시즌2에 재도전했고, 마침내 우승 타이틀을 거머쥐는 드라마를 완성했다. 우승 직후 최강록은 "저는 특출난 음식을 하는 사람도 아니다. 전국에 숨어서 열심히 일하고 있는 요리사들, 음식을 만드는 일을 하는 분들과 같은 일을 하는 사람"이라며 "(심사위원들이) 주신 말씀을 가슴속에 잘 담겠다. 이곳에서 만난 인연들을 소중히 여기면서 더 열심히 음식에 대해 생각하며 살겠다"고 소감을 밝혔다.최강록이 시즌1 때부터 사랑받았던 이유는 어수룩한 말투와 엉뚱한 면모, 그리고 그와 대비되는 날카로운 요리 실력 덕분이었다. 친근하면서도 프로페셔널한 그의 모습은 요리에도 고스란히 담겼다.화제의 참가자였던 만큼 시즌1 종료 후 활동에도 기대가 쏠렸다. 그러나 다른 셰프들이 '잘나갈' 때, 최강록만은 비교적 조용했다. 시즌1 직후 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'(이하 '냉부')에 몇 차례 출연한 것 외에는 눈에 띄는 활동이 많지 않았다. '냉부' 출연 당시에도 그는 자신에게 "집중되는 게 싫어서 베네핏을 안 쓰겠다"고 말할 정도로 쑥스러움이 많은 모습을 보였다. 게스트의 '주관'에 따라 요리를 선보이는 넷플릭스 예능 '주관식당'을 맡기도 했지만, 다소 지루하고 어수선하다는 평가 속에 약 4개월 만에 조용히 막을 내렸다.게다가 최강록은 시즌1 직후 돌연 운영하던 식당의 문을 닫았다. '새로운 도전을 위한 결정'이라는 이유가 알려졌지만, 시청자들 사이에서는 최강록의 음식을 먹고 싶어도 예약할 식당이 없다는 아쉬움 섞인 '원성'이 나오기도 했다.그만큼 베일에 가려졌던 최강록이기에 그의 시즌2 등장은 더욱 의미심장했다. 눈빛은 이전보다 훨씬 결의에 차 있었고, 한층 단단해진 마음가짐은 경연 내내 드러났다. 시즌1보다 훨씬 능동적인 모습이었다. 특히 시즌1에서의 실수를 반복하지 않겠다는 듯, 시즌2 팀 미션에서는 적극적으로 나서 조언하며 이전과는 확연히 달라진 태도를 보였다.시즌2 방영 전부터 대외 활동을 늘리려는 움직임도 포착됐다. 문상훈의 유튜브 채널 '빠더너스'에 강레오와 함께 출연한 것이다. 최강록은 요리 서바이벌 '마스터셰프 코리아2'의 우승자이며, 강레오는 당시 심사위원이었다. 두 사람은 '마스터셰프 코리아2'와 '흑백요리사'를 중심으로 다양한 이야기를 나눴다.최강록은 김태호 PD와 손잡고 새로운 예능도 선보였다. 지난 12일 첫 공개된 '식덕후'는 식재료 탐방 예능으로, 유튜브 채널 '테오'를 통해 공개된다. 최강록의 브이로그 같기도 하고, 식재료 다큐멘터리를 연상시키기도 하는 '식덕후'는 꾸밈없는 그의 매력과 잘 어울린다는 호평을 받고 있다. 1편은 공개 3일 만에 조회 수 190만 회에 육박했다.편의점 세븐일레븐과 협업한 상품도 화제다. 일반 소주가 아닌 국산 쌀로 만든 프리미엄 증류식 소주 '네오25화이트'다. 상품명은 과거 최강록이 운영했던 '식당 네오'를 떠올리게 한다. 지난 8일 한정 수량으로 출시된 이 제품은 사흘 만에 선출시 물량 1만 개가 완판됐다. 세븐일레븐은 2차 출시 물량을 당초 1만 개에서 5000개 늘린 1만 5000개로 상향 조정해 오는 23일부터 판매할 예정이다.'물 들어올 때 노를 젓지 않는다'는 이야기를 들었던 최강록은 이제 물이 들어오기도 전 모터부터 단 모습이다. 그 변화가 얄밉지 않고 반가운 이유는, 진솔하고 꾸밈없는 최강록을 더 많이 볼 수 있기 때문이다. 그의 진정성은 결승전 미션 당시 발언에서도 엿볼 수 있다. 조림 요리가 특기인 그는 '나를 위한 요리' 미션에서 깨두부를 넣은 국물 요리를 선보였다. 최강록은 "조림 인간, 연쇄 조림마, 조림핑 같은 별명을 얻을 만큼 조림을 잘 못하면서도 잘하는 척했다. 공부도 많이 했고 노력도 많이 했지만, 척하기 위해 살아온 인생이 있었다. 나를 위한 요리만큼은 조림을 하고 싶지 않았다"고 고해성사 같은 설명을 덧붙여 깊은 울림을 남겼다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr