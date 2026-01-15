사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

1995년 7살 연상과 결혼한 배우 변정수가 '언더커버 미쓰홍' 출연을 확정 지었다.오는 17일 방송되는 tvN 새 토일드라마 '언더커버 미쓰홍'은 1990년대 세기말, 30대 엘리트 증권감독관 홍금보(박신혜 분)가 수상한 자금의 흐름이 포착된 증권사에 20살 말단 사원으로 위장 취업 하며 벌어지는 좌충우돌 오피스 코미디 드라마다.변정수는 극 중 강필범(이덕화 분) 회장의 두 번째 부인이자 강노라(최지수 분)의 친엄마인 최인자 역을 맡았다. 최인자는 미스코리아 출신 여배우로 활동하다 스무 살에 결혼과 함께 은퇴한 인물로, 딸을 앞세워 재벌가 상속 전쟁에 참여하며 극에 또 다른 긴장감을 불어넣는다.특히 이번 작품에서 변정수는 이덕화와 부부로 호흡을 맞추며 90년대 배경에 걸맞은 캐릭터를 소화할 예정이다. 평소 남다른 패션 감각으로 사랑받아 온 변정수가 이번 작품에서는 또 어떤 스타일로 캐릭터의 매력을 살릴지 관심이 쏠린다.'언더커버 미쓰홍'은 17일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr