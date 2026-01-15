사진=tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’ 방송 캡처

배우 김혜윤이 자신의 학창시절을 회상했다.지난 14일 방송된 tvN 예능 '유 퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈') 327회에는 배우 김혜윤이 게스트로 출연했다.이날 김혜윤은 학창시절이 어땠는지 묻자 "친구가 굉장히 많았다. 중학생 때 1반부터 10반까지 있었는데 앞문으로 들어가서 친구들과 인사하고, 뒷문으로 나오는 걸 1반부터 10반까지 했다. 한 반에 1분씩 인사를 했다"고 밝혔다.이어 김혜윤은 "이유는 없다. 그냥 인사만 한다. 내 친구의 친구면 걔도 내 친구. 모르는 사람이 없었다. 그냥 친구 많은 애. 관심 받는 걸 좋아했다"고 전했다.김혜윤은 드라마를 보며 배우의 꿈을 키우기 시작해 17살부터 연기학원을 다녔다. 이후 건국대학교 영화과에 입학했다. 유재석은 "혜윤 씨가 단역 생활을 이어가며 대학생활도 열심히 했다. 대단하다. 4년 내내 장학금을 받았냐"며 감탄했다. 그러자 김혜윤은 "학교가 장학금을 굉장히 잘 줬다"고 겸손해했다. 이에 유재석은 "장학금 제도가 잘돼 있더라도 열심히 하는 사람에게 장학금을 주지 아무한테 주지 않는다"라고 칭찬했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr