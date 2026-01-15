사진=텐아시아DB

배우 박보검(차례로), 주원, 정재영, 이선빈, 김형서. / 사진제공=각 배우 소속사

'최종병기 활', '명량', '한산: 용의 출현', '노량: 죽음의 바다'로 한국국 영화 역사상 액션 사극 시리즈 흥행 신화를 쓴 김한민 감독이 차기작 '칼: 고두막한의 검'(제작 빅스톤픽쳐스, 블루파이어스튜디오)으로 돌아온다. 영화는 박보검, 주원, 정재영, 이선빈, 김형서 등 캐스팅 라인업을 확정 지었다.영화 '칼: 고두막한의 검'은 고구려 패망 직후, 기억을 잃고 노예가 된 한 남자가 전설의 검을 건 검투 대회에 뛰어들면서 펼쳐지는 블록버스터 액션 사극이다.'칼: 고두막한의 검'은 고구려가 멸망한 직후인 668년, 옛 고구려 땅 요동성을 배경으로 영화적 상상력을 더해, 북방 전설의 검이 새로운 희망의 상징으로 거듭나는 과정을 장대한 스케일로 그려낼 예정이다. 특히 이번 영화는 본격적으로 다루지 않았던 고구려 검투 액션을 전면에 내세웠다는 것이 차별점이다. 이와 함께 옛 고구려 땅 요동성(우리홀)에 마련된 거대한 원형 경기장에서 거란, 말갈, 돌궐 등 16개 북방 부족이 총출동하는 검투 대회 및 부족 고유의 무술과 전술, 그리고 생존을 위해 펼쳐지는 액션 사투는 관객들에게 지금껏 경험하지 못한 압도적인 타격감과 카타르시스를 선사할 전망이다.먼저 스크린과 브라운관을 넘나들며 글로벌 스타로 사랑받고 있는 박보검이 기억을 잃어버린 무사 칠성 역을 맡아 필모그래피 사상 가장 파격적인 연기 변신을 선보인다. 박보검은 노예 검투사로서의 처절한 생존 액션부터, '붉은 늑대'라 불리며 민족의 영웅으로 각성해 가는 영웅의 서사까지 폭넓은 스펙트럼을 소화하며 관객들에게 강렬한 얼굴로 관객 앞에 설 것이다.박보검과 대립각을 세울 계필하력 역에는 독보적인 카리스마의 배우 주원이 낙점됐다. 계필하력은 돌궐 대표로 검투 대회에 참가하는 냉철한 무사로 칠성과 팽팽한 라이벌 구도를 형성한다. 주원은 쌍검을 활용한 고난도 액션을 선보이며 극에 팽팽한 긴장감을 불어넣을 예정이다.극의 무게감을 더할 연기 및 개성 넘치는 막강한 배우들의 합류도 기대감을 더한다. 정재영은 고구려 부흥군(다물군)의 수장 흑수강 역으로 칠성을 진정한 무사로 길러낸 스승이자 고구려 부흥을 위해 비밀리에 움직이는 강인한 리더십을 보여줄 예정이다. 이선빈은 고구려 부흥군의 일원인 마야로 분해 미스터리하고 강렬한 매력 및 액션을 선보일 예정이다. 배우로서 탄탄한 입지를 다지고 있는 김형서는 흑수강의 딸 인정 역으로 합류해 극에 새로운 활력을 더할 예정이다.'칼: 고두막한의 검'은 '최종병기 활'부터 이순신 3부작 시리즈까지 대한민국 액션 사극의 새로운 지평을 연 김한민 감독이 기획 단계부터 수년간 공을 들인 작품이다. 특히 R&D단계에서 부터 AI기술을 접목시켜서 콘진원의 K-콘텐츠 AI선도사업에 선정됐다. 이런 기술력을 바탕으로 16개 부족의 다채로운 무술과 전술이 충돌하는 검투 액션을 완성하여 기존 사극에서 볼 수 없었던 스펙터클한 볼거리와 재미를 예고한다. 김한민 감독은 "'최종병기 활'을 통해 우리 민족의 '활'이 가진 속도감과 정신을 보여주었다면, '칼: 고두막한의 검'은 고구려 패망 후, 혼란스러운 시대를 베고 나가는 '칼'의 날카롭고도 묵직한 에너지를 스크린에 담고 싶다. 단순히 찌르고 베는 것을 넘어, 시대의 아픔과 개인의 소명이 부딪히는 뜨거운 한국적인 세계관을 만나게 될 것이다. 가장 패기 넘치는 한국적인 소재인 '고구려'와 '검'을 통해 아시아를 넘어 전 세계 관객을 매료시킬 새로운 K-액션 히어로물의 탄생을 기대해 달라"고 전했다.'칼: 고두막한의 검' 은 빅스톤픽쳐스와 블루파이어스튜디오가 제작하며 2027년 여름 개봉을 목표로 본격적인 프로덕션에 돌입한다. 이번 영화는 웹툰 '나 혼자만 레벨업' 등을 제작한 국내 최대 웹툰스튜디오의 자회사인 레드아이스엔터테인먼트가 메인 투자 및 배급을 맡고, 다수의 영화에 투자해왔던 문화콘텐츠 전문 투자사 쏠레어파트너스가 공동으로 메인 투자를 진행한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr