사진=그룹 아이브 안유진 SNS

사진=그룹 아이브 안유진 SNS

사진=그룹 아이브 안유진 SNS

사진=그룹 아이브 안유진 SNS

그룹 아이브 안유진이 휴가지에서의 근황을 전했다.안유진은 14일 자신의 소셜미디어(SNS) 계정에 "나를 다시 그때로 데려가줘"라는 짧은 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진에는 바다와 수영장을 배경으로 휴식을 즐기는 안유진의 모습이 담겼다. 그는 튜브에 기대거나 물가에 선 채 자연스러운 포즈를 취했다. 스노클링 마스크를 착용하고 장난기 어린 모습을 연출하기도 했다.특히 173cm의 신장과 건강한 매력이 돋보이는 수영복 소화력이 시선을 끈다. 무대 위 화려한 모습과는 다른 편안한 분위기가 주를 이뤘다.한편 안유진은 그룹 아이브 활동을 비롯해 예능, 광고 등 다양한 분야에서 활동을 이어가고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr