사진=tvN 예능 프로그램 '김창옥쇼4'

배우 강은비가 방송을 통해 '인터넷 얼짱'으로 유명세를 탔던 과거를 회상했다.지난 13일 방영된 tvN 예능 프로그램 '김창옥쇼4'에는 강은비, 변준필 부부가 게스트로 자리했다.이날 MC 황제성은 강은비의 이력을 언급하며 "전국 5대 얼짱 출신"이라고 소개했다. 이에 강은비는 "그 당시에는 SNS가 그렇게 활발하지 않아서 예쁜 분들이 숨어 있고 저처럼 나대는 사람들이 발견됐을 때라 유독 튀었던 거 같다"고 겸손한 반응을 보였다.남편 변준필 역시 강은비와 같은 커뮤니티에서 활동했던 것으로 드러났다. 강은비는 "같은 (얼짱) 카페에서 저는 2기, 남자친구는 2기였다. 사실 저희가 서울예대 동기다. 대학 시절부터 사귀면서 같이 연기 꿈을 키웠다"고 두 사람의 인연을 설명했다.이어 그는 "이 친구는 제 연기하는 걸 뒷바라지한다고 다른 일을 했다"고 덧붙이며 남편을 향한 고마움을 표했다.한편 강은비는 얼짱 출신 동갑내기인 변준필과 17년의 장기 연애 끝에 지난해 4월 부부의 연을 맺었다. 이후 같은 해 9월 임신 소식을 알린 바 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr