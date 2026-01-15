사진=tvN

'스프링 피버' 조준영의 솔직 담백한 면모가 시청자들을 미소 짓게 만들었다. 그는 지난해부터 약 1년간 '2반 이희수', '바니와 오빠들', '디어엠', '스피릿 핑거스!, '스프링 피버''까지 총 5작품에 출연했다.2002년생 조준영은 tvN 월화드라마 '스프링 피버'에서 신수고등학교 부동의 전교 1등 '선한결' 역으로 열연, 로맨스부터 가족 간의 정까지 특유의 따뜻한 매력으로 다채롭게 그려내 안방극장에 온기를 불어넣고 있다.지난 13일 방송에서는 신수고등학교 체육대회를 앞두고 운명의 장난으로 선한결은 백군 주장, 최세진(이재인 분)은 청군 주장으로 갈라져 또 한 번의 라이벌 구도를 형성, 묘한 긴장감으로 보는 이들의 흥미를 자극했다.평소처럼 주어진 일에 최선을 다할 거라는 모두의 예상과는 다르게 선한결은 운동회에서 우승하기 위해 체력 훈련까지 마다하지 않는 선재규(안보현 분)의 의지에도 심드렁한 태도로 일관, 삼촌과 조카가 사랑을 위해 각각 반대되는 행동을 보여줘 웃음을 자아냈다.여기에 선한결은 자신을 경계하는 최세진에게 "니가 전에 물었제. 너에 대한 내 마음이 선의냐고 악의냐고. 오늘 체육대회가 끝나면 니가 그 답을 알게 될 끼다"라며 경쟁보다 배려할 거라는 다짐을 자연스레 전달, 고등학생다운 순수한 애정으로 이어질 운동회 에피소드에 대한 관심을 높였다.조준영은 최세진으로 인해 떨리는 감정을 불규칙한 호흡, 올곧은 눈빛, 진중한 대사 처리를 통해 전달, 선한결의 내면을 절제된 연기로 섬세하게 표현해 시청자들의 가슴에 잔잔한 파동을 일으키고 있다.조준영이 출연하는 '스프링 피버'는 찬 바람 쌩쌩 부는 교사 윤봄(이주빈 분)과 불타는 심장을 가진 남자 선재규의 얼어붙은 마음도 녹일 봄날의 로맨스를 그린 작품으로, 매주 월, 화요일 오후 8시 50분 tvN에서 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr