사진제공=KBS

배우 장윤정이 '황신혜의 같이 삽시다'에서 눈물을 쏟았다.14일 방송되는 KBS 예능 '황신혜의 같이 삽시다'에서는 싱글맘 황신혜·장윤정·정가은의 리얼한 일상이 공개된다.황신혜는 배우로 활동 중인 딸 이진이와 여행을 즐기며, 친한 친구처럼 하루를 함께한다. 또 직장인과 수험생 딸을 둔 장윤정은 두 딸의 등교와 출근길을 챙기며 여느 엄마와 다를 바 없이 바쁜 모습을 보여준다. 하루 24시간이 모자란 열혈 워킹맘 정가은은 쉴 틈 없는 일상에서도 아이와의 시간을 놓치지 않으려 애쓴다.첫 아침 식사를 위해 맏언니 황신혜가 동생들을 위해 '신혜표 떡국'을 준비한다. 식사를 마친 이들은 서로의 취미에 관해 이야기를 나눈다. 이어 장윤정은 민화를 그리고 있다고 밝힌다. 그녀는 이혼으로 힘든 마음을 민화를 그리며 이겨냈고 현재는 민화 작가로도 활동하고 있는 근황을 전한다. 장윤정의 민화 작품을 본 두 사람은 그녀의 수준급 실력에 놀라고 이제껏 알지 못했던 반전 면모에 감탄한다.이후 정가은이 언니들을 비밀스러운 행선지로 이끈다. 그곳에서 모습을 드러낸 것은 45m 높이에서 강하한 뒤, 그네처럼 공중에서 흔들리는 스릴형 놀이기구 빅스윙. 눈 앞에 펼쳐진 아찔한 풍경에 두 언니는 경악을 금치 못했으나, 정가은은 "앞으로 무엇이든 헤쳐나갈 수 있는 사람이 되고 싶다"며 빅스윙에 도전하고픈 이유를 전한다. 또 "정가은은 못 해도 엄마라면 할 수 있다"는 다짐을 되뇌는데, 이 모습을 지켜본 장윤정은 눈물을 쏟는다.'황신혜의 같이 삽시다'는 이날 오후 7시 40분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr