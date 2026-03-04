안선영 / 사진 = 안선영 유튜브 채널 캡처

방송인 안선영이 치매에 걸린 어머니의 간병 과정을 회상하며 돈과 건강에 대한 솔직한 입장을 전해 눈길을 끌었다.4일 유튜브 채널 '이게 바로 안선영'에는 '이 말을 하면 명품을 둘러도 추레해보입니다'라는 제목의 영상이 공개됐다. 공개된 영상에서 안선영은 "49세까지 가난하게 살았다. 출연료를 그렇게 많이 벌어도 내가 (출연을) 거절하면 업체나 프로그램 관계자가 다시 나를 안 볼까 봐 눈치를 봤다"고 말문을 열었다.그는 "지금 일을 하지 않아도 흥청망청 사치만 하지 않으면 죽을 때까지 먹고 사는 데 지장 없겠다 싶으면서도 '이거 거절하면 저 사람이 어디가서 나 흉보면 어쩌지'라는 생각이 들더라"고 털어놨다. 이어 안선영은 "내가 가난했을 때 이 사람이 날 써줬을 때의 감사함과 죄책감, 책임감, 의무감 같은 것들이 나를 눌렀던 것 같다"고 덧붙였다.안선영은 지난해 중증 치매을 앓던 어머니가 뇌졸중으로 쓰러졌다고 고백했다. 이어 "대소변을 못 가리고 병원에서는 난동을 부리니까 맨날 묶여 있고 짐승처럼 인간의 기본 존엄이 무너지는 걸 봤다"며 "그 때 깨달았다. 한 가족의 건강이 완벽히 무너지면 나머지 가족이 다 불행하더라"고 말했다.안선영은 당시 어머니를 돌봐줄 간병인을 고용할 경제적 능력이 있었음에 안도감을 표하기도 했다. 그는 "병원비가 엄청 많이 깨졌다. 간병인 보험을 안 들어둔 건 정말 후회했지만 그만큼 쌓아둔 자본이 있었기에 우리 아이 앞에서 대소변도 못 가리는 할머니가 아니라 스스로 화장실을 갈 수 있는 사람을 만들 수 있었던 것"이라고 당시를 회상하며 돈의 중요성을 강조했다.한편, 안선영은 지난달 12일 티비조선 예능 '조선의 사랑군'에 치매 투병 중인 어머니와 함께 출연한 바 있다. 공개된 방송에서 안선영은 "방송에 엄마를 데리고 나간 걸 너무 후회했다"며 "아픈 엄마 이야기를 계속 물어보니까 지난 7년 동안 너무 싫었다"고 토로했다. 이어 "하지만 생각해보면 (엄마와 방송에 동반 출연할 수 있던 것이) 정말 복"이라며 "점점 기억의 끈이 얇아지겠지만, 어쨌든 기억이 남아있는 순간 어머니가 행복해하신다"고 전해 뭉클함을 자아냈다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr