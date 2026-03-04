사진='기유TV' 영상 캡처

18개월 아들맘 이은형이 육아 고민이 눈물을 흘렸다.3일 유튜브 채널 '기유TV'에는 '{육아로그} 엄마 내 성격이 궁금해?'라는 제목긔 영상이 게시됐다.이은형, 강재준 부부는 아동심리 전문가를 집으로 초청해 18개월 아들 현조의 기질 검사를 진행했다. 강재준은 "현조가 말이 좀 느린 거 아니냐는 말을 들어서 걱정이 되고, 발달 과정이 어떤지도 궁금하다"라고 질문했다. 전문가는 "현조는 몰두하는 걸 좋아하는 아기다. 그래서 눈을 자주 맞춰야 사회성의 기본이 되는 상호 작용이 더 많이 올라갈 수 있다"고 설명했다. 이은형은 "그것 때문에 좀 걱정했다. 우리를 잘 안 보는 느낌"이라고 조언을 구했다. 전문가는 "사람보다 사물에 더 관심이 있다"고 부연했다.이은형은 마음처럼 되지 않는 육아로 인해 속상한 마음에 눈물까지 흘렸다고. 이은형은 "울었다"며 "애가 말이 느릴 수 있고, 말하겠다는 건 알겠는데 '나의 방식이 잘못된 건가' 자책했다"고 털어놓았다.전문가는 현조에 대해 "표현보다 언어 이해가 더 높았다. 말할 수 있는 거 이상으로 맥락을 많이 알고 있으니 간단한 표현으로 얘기할 수 있게끔 해줘야 한다"고 설명했다. 또한 "아이가 왜 말을 안 하냐고 했을 때, 일단 자기가 몰두하면 말하는 걸 까먹지 않겠나. 당연한 거다. 몰두형 아가들은 얘기하려면 앞에 가서 하는 게 좋다"고 조언했다.강재준은 이은형의 또 다른 눈물썰을 풀어놨다. 그는 "(이은형이) 아침에 일어났을 때 현조가 뭐 하고 있는데 '현조야'라고 불렀는데 대답을 안 하니까 '으허헝' 울더라. 밤에 혼자 갑자기 맥주를 계속 마시더라"고 전했다. 이은형은 민망한지 웃음을 터트리더니, "육아는 아무리 해도 티가 안 나는데, 더군다나 아이까지 반응이 안 오니까 화나기도 하고 자책감이 심했다"고 넣어놓았다.코미디언 이은형과 강재준은 2017년 결혼, 2024년 8월 아들 현조를 낳았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr