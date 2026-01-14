'흑백요리사2' 우승자는 최강록, 상금 3억…대형 스포일러로 김 샜다[TEN이슈]

사진제공=넷플릭스

넷플릭스 요리 서바이벌 예능 '흑백요리사2'의 우승자는 최강록이었다. 최강록은 우승 상금 3억원을 가져가게 됐다. 다만 프로그램 진행 도중 나온 스포일러로 인해 긴장감이 반감되기도 했다.지난 14일 넷플릭스 '흑백요리사2'의 최종회가 공개됐다.최종회에서는 파이널 진출자가 먼저 공개됐다. 세미 파이널 '무한 요리 지옥' 미션에서 마지막까지 살아남았던 요리괴물과 후덕죽 중에 요리괴물이 결승에 진출했다.이어 결승전이 진행됐다. 대결이 본격적으로 시작되기 전, '흑백요리사2'의 규칙에 따라 흑수저 요리괴물의 본명이 '이하성'이라는 것이 공개됐다.결승전에서는 '나를 위한 요리'라는 주제가 제시됐다. 최강록은 깨두부를 넣은 국물 요리를, 요리괴물 이하성은 순댓국을 파인다이닝식으로 재해석한 요리를 내놓았다. 결과는 심사위원 백종원, 안성재의 만장일치로 최강록이 우승자로 결정됐다. 최강록은 지난 시즌1 백수저로 출연했다가, 이번 시즌 다시 우승에 재도전해 더욱 드라마틱한 결과를 냈다.결과가 발표된 후 최강록은 "결승전의 주제가 '나를 위한 요리'가 아니었으면 요리괴물의 더 멋진 음식이 나왔을 것"이라며 "저는 특출난 음식을 하는 사람도 아니다. 전국에 숨어서 열심히 일하고 있는 요리사들, 음식을 만드는 일을 하는 분들과 같은 일을 하는 사람이다"라고 말했다. 이어 "(심사위원들이) 주신 말씀 가슴 속에 잘 담겠다. 이곳에서 만난 인연들을 소중히 여기면서 더 열심히 음식에 대해 생각하면서 살겠다. 고맙다"고 전했다.준우승하게 된 요리괴물 이하성은 "재밌게 즐겼다. 마지막에 최강록 셰프와 같이 대결해서 감사하고 뿌듯하다"고 소감을 밝혔다. 제작진과의 인터뷰에서는 "정말 요리 잘하는 요리사가 되고 싶다. '이 정도면 잘하는구나' 그 정도 수준까지 올라오고 싶다. 이 직업과 요리 잘하는 능력을 통해서 저를 포함한 제 주변 모든 사람을 행복하게 하고 어려움 없이 챙길 수 있는 사람이 되고 싶다"고 말했다.최강록은 인터뷰에서 "이것은 흑과 백으로 나눠 만들어 놓은 서바이벌 형식이지만 우승을 준 의미가 뭔지 생각하게 되더라. 음식을 하는 수많은 분들, 고수들도 있고 시작하는 분들도 있고 노력하는 분들도 있다. 각자 다 잘하는 음식들이 있다. 내 얘기 말고 음식하는 사람들의 이야기를 하면서 이 이야기를 마무리했으면 좋겠다"고 돌아봤다.요리 서바이벌은 잘 마무리됐지만, 프로그램 공개 도중 대형 스포일러로 인해 김이 샜다는 시청자들의 반응이 이어졌다. 9회 요리괴물 인터뷰 장면에서 요리괴물 명찰이 본명인 '이하성'으로 바뀌어있는 모습이 포착된 것. '흑백요리사'에서 흑수저 참가자는 결승에 진출해서야 본명이 공개된다. 이에 당시 TOP7을 뽑는 미션 결과가 나오기도 전에 시청자들은 이미 결승 진출자를 추측할 수 있다.'흑백요리사2'는 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 흑수저 셰프들과 이를 지키려는스타 셰프 백수저들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁이다. 시즌1에 이어 시즌2도 글로벌 TOP 10 비영어 쇼 부문 1위를 기록했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr