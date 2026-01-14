사진=텐아시아DB

사진제공=MBN·채널S

두 번의 공개 연애를 했던 방송인 전현무가 '전현무계획3'에서 과거를 폭로 당할 뻔해 웃음을 자아냈다.오는 16일 방송되는 MBN·채널S 예능 '전현무계획3' 14회에서는 전현무-곽튜브(곽준빈)가 창원 먹트립의 첫 끼부터 할머니 피자로 추억 버튼을 제대로 누른 현장이 펼쳐진다.이날 창원에 뜬 전현무는 "여긴 맛이란 맛은 다 모여 있는 곳이다. 특히 첫 끼는 너무 가고 싶어서 벼르던 곳이다. 할머니가 도우를 기가 막히게 돌리신다"라며 피자를 먹자고 한다. 직후 피자 맛집에 도착한 곽튜브는 오래된 양식집 같은 분위기에 깜짝 놀라서 "형님이 과거에 소개팅했을 법한 곳!"이라고 폭로한다. 그러자 전현무는 1초의 망설임도 없이 "아니지. 나보다 윗세대지! (김)광규 형~"이라며 실명을 언급해 웃음을 자아낸다.드디어 맛집에 들어선 두 사람은 박물관급 인테리어와 직접 LP를 틀어주는 분위기에 매료된다. 이후 슈퍼 슈프림 피자와 치즈 오븐 스파게티, 그리고 이 집만의 킥 메뉴인 노포의 피자를 주문한다. 또 전현무는 추억의 신청곡을 요청한 뒤 갑자기 홀 서빙에 나선다. 전현무가 최초로 일일 알바생을 자처한 이유가 무엇인지 관심이 쏠리는 가운데, 주문한 피자와 스파게티가 나오자 두 사람은 한 입 맛 보더니 "진짜 그리웠던 맛이다", "양식인데 구수해~"라며 감탄한다.'전현무계획3'는 16일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr