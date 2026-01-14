사진=텐아시아DB

'우발라디오' 차차팀에 완패를 당한 무무팀 주장 전현무가 설욕을 다짐했다.지난 13일 방송된 SBS '무무X차차-우발라디오'(이하 '우발라디오') 2회는 사연과 음악, 특별한 듀엣 무대와 예측 불가한 만남이 어우러지며 시청자들의 시선을 사로잡았다.이날 방송에서는 지난주 차차팀에 완패를 당한 무무팀 주장 전현무가 설욕을 다짐하며 첫 번째 코너의 막을 올렸다. 전현무는 "중학교 때 내 얘기인 줄 알았다"라고 깊이 공감하며 누나를 짝사랑하는 중학생의 사연을 선택했다. 이에 이예지는 자신의 실제 경험을 떠올리며 뱅크의 '가질 수 없는 너'를 짝사랑의 감성으로 애절하게 표현해 탑백귀의 마음을 사로잡았다.이에 맞서는 차차팀 주장 차태현은 프로야구 선수의 꿈을 향해 달려가는 야구부 학생의 사연을 선택했고, 사연자의 최애 가수 송지우가 보아의 '아틀란티스 소녀'를 선곡해 무대를 꾸몄다. 송지우는 사연자에게 힘을 불어넣듯 밝고 경쾌한 에너지로 색다른 모습을 선보여 눈길을 끌었다. 팽팽한 대결 끝에 첫 승은 무무팀에게 돌아가며 분위기 반전에 성공했다.마지막 코너인 '노래 뺏어 부르기'에서는 시청자 요청이 폭주했던 '선배 가수 곡 뺏어 부르기'가 펼쳐졌다. 무무팀 대표 이지훈은 김광석의 '거리에서,' '혼자 남은 밤', '사랑했지만'을 선곡해 MZ 김광석다운 깊이 있는 무대를 완성했다. 김광석을 떠올리게 하는 감성과 이지훈만의 색깔이 어우러진 무대에 전현무는 "김광석 선배님이 살아계셨다면 분명 좋아하셨을 무대"라며 극찬을 보냈다.차차팀 대표 홍승민은 성시경의 '너의 모든 순간', '넌 감동이었어', '희재'를 연이어 선보이며 감미로운 목소리로 감탄을 자아냈다. 치열한 접전 끝에 최종 승리는 무무팀에게 돌아갔고, 차차팀 주장 차태현은 탑백귀와 출연진에게 커피와 디저트를 선물하며 훈훈하게 2회를 마무리했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr