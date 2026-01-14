이미지 크게보기 사진 = 텐아시아DB

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '인생84'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '인생84'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '인생84'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '인생84'

배우 이주빈이 역대급으로 불리는 증명사진 도용 때문에 휘말리게 된 사건에 대해 입을 열었다.이주빈은 최근 기안84의 채널 '인생84'에 출연해 기안84와 서울랜드 데이트를 즐기던 중, 2017년에 촬영된 증명사진이 언급되자 조심스럽게 입을 열었다.기안84가 "이 사진 좀 유명하더라"고 말하자 이주빈은 "유명해져서 상담원 이런 거 도용해서 쓰기도 하고, 실제로 사기를 쳐서 법원에서 연락이 오기도 했다"고 털어놨다.이어 이주빈은 "투자 사기했냐고 연락도 오고, 주민등록증을 가까로 만들어서 '나 믿고 투자해라' 식으로 보낸 거다. 본인 사진 이렇게 도용되는 거 알고 있냐고 사실 확인을 하러 오라고 해서 법원에 출석했다"고 당시 상황을 설명했다.이주빈의 증명사진은 한두 번 쓰인 게 아니라고. 그는 "중고차 딜러, 상담원, 보험 이런데도 제 사진이 쓰였다"고 말해 충격을 안겼다.이에 기안84는 "얼굴이 너무 믿음이 가게 생겨서 그렇다. 저 사람이 뭘 사라고 하면 나도 살 것 같다"고 말해 웃음을 자아냈다.또 이주빈은 데뷔 전에 피팅 아르바트로 한 달에 약 450만 원을 벌었다고 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "일주일에 두 번 정도, 한 달에 4~5번 촬영했다. 하루에 45만 원을 받았다"며 "21살 때부터 혼자 살아서 그 돈으로 학비와 생활비, 월세까지 모두 해결했다"고 말했다.이주빈은 "배우는 자신이 없어서 '1년만 더 해보자' 했던 게 어느새 10년이 됐다"며 "그래도 운 좋게 영화 '범죄도시4'까지 오게 됐다"고 덧붙였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr