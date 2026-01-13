사진=유튜브 '션과함께'

'션과 함께' 김장훈이 평생 2조원 기부를 선언했다.13일 유튜브 채널 '션과 함께'에는 '지금 죽어도 상관없어요... 김장훈이 돈 없어도 계속 기부를 하는 이유 (1,100만원 기부)'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 김장훈은 션과 함께 윌리엄스 증후군과 경계선 지능 장애 아이들이 있는 '이루다학교'에 기부 및 봉사차 방문했다. 그는 "션과 함께한 위험한 초대(행복한 초대)인가? 거기서 벌금 1100만원이 쌓여서 기부를 하게 했다. 하지만 상관없다. 어차피 다른 데서 하기 때문에. 그런데 나 말고 누가 할 수 있을까?"라고 의문을 드러내 웃음을 안겼다.김장훈은 자신의 500미터 달리기를 비웃는(?) 션에게 "나 내후년부터 지하철 공짜다. 노인이다"라고 주장하며 "션은 사람들이 함께할 수 있는 것으로 이루며 함께 가더라. 위대하다고 생각한다. 난 자유로운 영혼"이라며 다른 기부 스타일을 이야기했다.그러면서 "목표랄 게 없었는데, 4년 전 '내가 세상 떠나기 전 밥을 굶는 아이들이 없으면 좋겠다'고 생각했다. 내가 굶어봐서 아는데, 이틀 굶으면 훔친다. 화장품 회사 상장이 되어야 하는데 쉽지 않을 듯"이라며 조바심을 내비쳤다.과거 '월세 2달 밀린 다큐가 공개되며 "기부 좀 그만하라"는 팬들 걱정이 쏟아지자, 김장훈은 "난 지금이 편하다. 먹는 거, 자는 거, 입는 거 불편한 거 없다. 나는 행복하고 편한 길 쫓아왔고, 불안함 없다. 지금이 편하다. 돈이 없다가도 부자가 되어보니, 돈이 불행을 막아주긴 하지만, 행복의 기준이 아니라는 건 확실하다"고 강조했다."평생 얼마까지 기부할 거냐?"는 스태프 질문에 김장훈은 "일단 2조 잡고 있다. 그 정도는 되어야 결식아동을 해결할 수 있을 것. 죽을 때까지 여러 가지 형태의 기부를 할 것 같다"고 포부를 밝혔다.이에 션은 "형 말조심해야"며 미소를 지었지만, 김장훈은 "절대 행복은 나눔뿐이다. '사는 게 행복하다'는 션은 대단한 거다. 나도 순간순간 행복하지만, 인생 전반이 행복하다고는 말 못 한다. 그러나 지금 죽어도 상관없을 만큼 감사하다. 내가 더 이상 누릴 게 뭐가 있겠냐"고 털어놨다.누적 기부액이 200억원 이상인 김장훈은 "이 세상에 희생이라는 단어는 없다고 생각한다. 희생이라는 건 그 사람이 좋아서 하는 거다. 사명감은 한계가 있다"면서 앞으로도 기부를 계속할 의지를 내비쳤다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr