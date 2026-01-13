사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 임시완이 더블랙레이블 계약 소식을 들은 광희 반응을 전했다.13일 장도연이 진행하는 유튜브 예능 '살롱드립'에는 배우 겸 가수 임시완이 출연했다.이날 임시완은 "나중에 '밥 먹자'는 빈말을 못 한다"는 사실을 입증했다. 현재도 메신저에 메시지가 쌓여있다는 그는 "생일 축하 인사도 밀려있다. 답장 다 하면 일상 진행이 안 된다"고 토로했다.넷플릭스 '장도바리바리'에서 함께한 장도연과 사석에서 만나고 싶었다는 임시완은 "언제 한 번 보다는 빈말을 못 하니까 연락을 못 하다가, 홍콩에서 만날 뻔했는데 내가 급하게 귀국해야 해서 연락 두절이 됐다"고 털어놨다.임시완은 "밥 먹자"는 한 마디에 이병헌, 이성민 집에 진짜 찾아간 일화로 웃음을 선사한 바 있다. 그는 "그 이후 '밥 먹자'고 말하는 횟수가 확실히 줄었다. 상대방 측에서도 그렇다"면서 "밥 먹자는 약속을 구체적으로 하는 편이다. 내가 드라마가 3개월 후에 끝나니까 그때' 이런 식으로, 너무 정확해서 숨 막히나? 별로인가?"라고 걱정해 웃음을 안겼다."스케줄러 일정에 통상적으로 4~5개가 있다. 효율적으로 해야 하는데, 과부하 온 것 같다"는 임시완의 말에 장도연은 걱정했다. 하지만, 임시완이 12시간 취침한다는 사실을 뒤늦게 알게 된 장도연은 "어디 가서 과부하라는 말을 하지 마라. 더 열심히 살아라"라고 분노해 폭소케 했다.지난 12월 'The Reason'을 발표한 임시완은 SM에서 앨범을 낸 이유를 밝혔다. 그는 "음원 관련 계약을 1년 전에 SM과 맺었고, 이후 더블랙레이블과 전속계약을 했다. 홍보할 때 이례적인 경험 두 곳에서 다 와준다. 두 기획사의 대통합이라 이런 일이 일어나는구나 싶다"고 말했다."광희 반응은 어땠냐"고 묻자, 임시완은 "더블랙레이블 전속계약 전에 광희한테 연락이 와서 미리 말해줬다. 되게 놀라고, 저보다 더 감격스러워했다. '야 내가 더 열심히 해야겠다'고 하는데 어떤 연관관계인지 모르겠다"고 웃음을 보였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr