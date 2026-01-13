사진 = '홍석천의 보석함' 유튜브 채널 캡처

배우 차강윤의 매력이 제대로 빛났다.방송인 홍석천이 운영하는 유튜브 채널 '홍석천의 보석함'에서는 '친구 김부장의 아들을 사랑한 탑게이 차강윤'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 이상형이 어떻게 되냐는 질문에 차강윤은 "미소가 예쁘신 분"이라고 했다. 차강윤 말이 끝나자 마자 홍석천과 김똘똘은 이빨을 내보이며 미소를 지어 웃음을 자아냈다.이어 홍석천은 차강윤의 학창시절을 물으며 "공부도 좀 많이 했을 것 같다"고 했다. 이에 차강윤은 "잘하지는 못했지만 열심히 하려고 했던 것 같다"며 "그래서 공부하다가 예전부터 연기를 하고 싶었으니까 중간에 연기도 열심히 준비해서 됐다"고 했다.차강윤은 "학교를 입시하고 어떻게 해야 연기를 할 수 있을지 제대로 모르니까 그냥 부딪혀보자 했었다"며 "근데 또 연기에 흥미를 느끼고 학교에서 열심히 연극하고 그랬다"고 하면서 쉼 없는 노력을 했음을 전했다.김똘똘은 차강윤이 나왔던 모든 작품이 흥행했다며 '협상의 기술' '언젠가는 슬기로울 전공의 생활' '견우와 선녀' 등을 언급했다. 차강윤은 이에 "너무 감개무량한 것도 사실이고 발전해야 할 부분을 스스로 느껴서 연기를 더 잘할 수 있도록 많이 노력하고 싶다"고 했다.홍석천은 특히 반응이 좋았던 작품이 뭐였냐고 물었고 차강윤은 "제 또래분들이 많이 봐주셨던 건 '견우와 선녀'였다"며 "그때 되게 연기적으로 많이 배우고 현장에서 캐릭터적인 것 부터 시작해서 함께 고민하고 호흡하면서 만든 작품이다"고 하며 애정을 드러냈다.또 김똘똘은 차강윤에게 사랑과 우정 사이에서 선택해야 한다면 뭘 선택하겠냐고 물었다. 이에 차강윤은 "저는 되게 사랑이라는 게 뭔가 인간적인 사랑 아니면 진짜 연인으로서의 사랑 느껴보고 싶은 게 많은 것 같다"며 "호기심이 많아서 무조건 저는 사랑을 고를 것 같다"고 알렸다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr