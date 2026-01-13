사진 = '촌장엔터테인먼트TV' 유튜브 채널 캡처

'나는솔로' 29기 영호가 벌칙으로 엉덩이로 이름쓰기를 한 뒤 수치스러워 했다.SBS PLUS '나는솔로' 제작진이 운영하는 유튜브 채널 '촌장엔터테인먼트TV'에서는 '28기 영호의 엉덩이로 이름 쓰기! 그리고 옥순 딸 생일파티까지'이라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 '나는 솔로' 28기 출연자인 영호와 옥순이 방송 이후 실제 연인으로 발전해 화목한 일상을 보내는 모습이 공개돼 화제를 모으고 있다.영호는 옥순의 딸을 위해 직접 생일 파티를 준비하며 옥순의 가족과 깊어가는 신뢰를 보여줬다. 영호는 옥순이 솔로나라 출연 당시 자녀를 보여주는 것에 대해 매우 신중한 태도를 보였으나 영호에 대한 확신이 생긴 이후 이른 시점에 딸을 소개해준 것에 대해 고마움을 표했다.영호는 전 남편과의 사이에서 태어난 옥순의 자녀를 받아들이는 것에 전혀 부담이 없다고 밝히며 옥순과 결혼까지 생각하고 있음을 분명히 했다.영호는 옥순의 딸이 영호를 장차 아빠가 될 사람으로 인지하고 있으며 언젠가 삼촌이라는 호칭 대신 아빠라고 불러주기를 기대한다며 진정한 가족으로 거듭나고 싶은 바람을 전했다.생일 당일 영호와 옥순은 딸의 친구들과 어머니들을 초대해 키즈카페에서 성대한 생일 파티를 열었다. 옥순은 정성껏 도시락을 준비했고 영호는 옥순의 곁에서 부엌일을 도우며 옥순의 딸과 다정한 시간을 보냈다.파티 도중 영호는 옥순의 요청에 따라 배달 애플리케이션으로 커피를 주문하는 등 옥순의 조력자 역할을 톡톡히 해냈다. 옥순은 영호에게 직접 커피 포장 심부름을 시키지 않은 점을 언급하며 너스레를 떨었고, 영호 역시 이에 재치 있게 응수하며 두 사람 사이의 돈독한 애정을 과시했다.영호는 옥순의 딸과 게임을 즐기며 아이의 눈높이에서 소통하려 노력했고, 게임에서 패배한 뒤에는 벌칙으로 옥순과 딸 앞에서 엉덩이로 이름을 쓰는 등 헌신적인 면모를 보여 현장에 웃음을 안겼다. 옥순은 영호가 아이와 어울리는 행복한 순간을 카메라에 담으며 화기애애한 분위기를 이어갔다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr