방송인 이경규의 딸 이예림이 몰라보게 예뻐진 외모를 보였다.이예림은 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "커플룩"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 이예림이 자신의 반려견과 유사한 재질의 옷을 착용하고 있는 모습. 특히 코 성형 사실을 밝힌 이예림은 더욱 예뻐진 외모를 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 1994년생인 이예림은 배우로도 활동하고 있다. 2021년 12월 축구선수 김영찬과 결혼했으며, 김영찬은 2013년 전북 현대 모터스에 입단해 프로 축구선수를 시작했다. 현재는 FC 안양에 소속돼 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr