배우 김선호와 고윤정이 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'를 통해 핑크빛 호흡을 맞춘다. 유영은 감독 역시 두 배우의 조합에 대해 "두 사람의 케미는 최고"라며 자신감을 나타낸 가운데 두 사람의 케미스트리에 기대가 모인다.13일 서울 강남구의 조선 팰리스 서울 강남에서 넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 배우 김선호와 고윤정, 연출을 맡은 유영은 감독이 참석했다.넷플릭스 시리즈 '이 사랑 통역 되나요?'는 다중언어 통역사 주호진이 글로벌 톱스타 차무희의 통역을 맡게 되면서 펼쳐지는 예측불가 로맨틱 코미디다.'이 사랑 통역 되나요?'는 여러 언어에 능통한 통역사지만 사랑의 언어에는 서툰 '주호진'과 모두의 사랑을 받는 톱스타지만 자신의 사랑에는 서툰 '차무희'의 만남을 통해 사랑과 소통이라는 보편적인 주제를 섬세하게 풀어냈다.극 중 김선호는 남다른 능력의 다중언어 통역사 '주호진'으로, 고윤정이 예측불가한 매력의 글로벌 톱스타 '차무희'로 분했다.이날 김선호는 "대본에서 일본어, 영어, 이탈리아어, 한국어 등 4개 국어를 사용했다"며 "감정을 싣는 연습을 하고 남는 시간에 문법이나 이런 것을 알아가면서 한 4개월 정도를 공부한 것 같다"고 설명했다. 통역사인 만큼 목소리 연기에도 신경 썼다는 김선호는 "목소리를 위해 따뜻한 차를 많이 먹었다"고 덧붙였다.고윤정은 "무명 배우였다가 하루 아침에 글로벌 스타가 된 배우"라며 "본인의 언어를 통역해주는 호진을 만나 새로운 환경에 적응하고, 사랑도 하고 그 사랑 속에서 소통의 오류를 헤쳐나가는 인물"이라고 설명했다.이어 "무희가 갑작스럽게 톱스타가 돼서 기쁘기도 하지만, 이 축제가 언제 끝날지 모를 것 같아 불안해한다"며 "새로운 곳에서 새로운 사람을 만나는 설렘과 불안함 등의 감정을 표현하려고 신경 썼다"고 말했다.이번 작품으로 김선호와 처음 호흡을 맞추게 됐다는 고윤정은 "(김선호를) 처음 뵀는데 촬영하면서 정말 즐거웠던 기억만 난다. 저도 오빠처럼 연차가 쌓였을때 '저렇게 연기하고 있었으면 좋겠다'는 생각이 들 정도"라며 "(김선호) 오빠가 즐기면서 연기를 하는 것 같더라. 지켜보고 따라하면서 많이 배우는 현장이었다"고 되돌아봤다.이어 김선호 또한 "모든 배우 뿐만 아니라 스태프들도 친근하게 마음을 열고 다가와줬다. (고윤정이) 연기를 너무 잘해서 이런 말을 듣는게 부끄럽다. 저에게 배웠다고 하는데 말 한 마디도 흡수하는 게 빠르고 센스가 있어서 굉장히 잘 이끌어줬던 것 같다"고 칭찬했다.그러면서 김선호는 고윤정에 대해 "성격이 참 좋다. 일본에서 열차타는 장면이 있었는데 첫 장면이어서 어색하고 말을 잘 안 했다. 근데 제가 실수해서 윤정이는 열차를 타고 가버린 거다. 그 때 (고) 윤정이가 굉장히 친근하게 '뭐하는 거야?' 라며 분위기를 풀어주더라. 그렇게 친해졌다"고 회상했다.김선호와 고윤정은 해외 로케이션에서 있었던 일화를 밝히기도 했다. 일본과 캐나다, 이탈리아 등 다양한 해외 로케이션 촬영이 진행된 만큼 서로 끈끈해졌다고 밝힌 김선호는 "해외 나가서 같이 촬영하고 일을 하다 보니까 굉장히 의지할 수 밖에 없더라"고 입을 열었다.이어 그는 "배우도 그렇고 스태프도 그렇고 식사하고 매일 얘기를 나누다 보니까 한 로케이션 촬영이 끝날 때마다 가슴이 울컥하고 먹먹했다. 가족처럼 아침에 인사해서 퇴근하고 그 외 일과 시간에 식사도 같이 하면서 그러면서 많이 친해졌다. 로케이션 별로 점차 친해졌던 것 같다"고 덧붙였다.고윤정이 캐나다에서 오로라를 본 일화를 전하자 김선호는 "그때 윤정 배우와 친해졌다. 시차가 안 맞아서 자고 있었는데 오로라 떴다고 전화가 온 것"이라며 "감독님들도 다 받아서 각자의 자리에서 오로라를 찍고 있었다. 눈물이 날 것 같더라"고 떠올렸다.마지막으로 유영은 감독은 "대본을 봤을 때 인물들과 이야기가 따뜻하고 사랑스러웠다. 연출로서 동화적이고 순수한 시선으로 같은 곳을 바라보면서 작업하는 게 굉장히 즐거웠다. 드라마를 끝까지 보면 지금까지 보지 못한 고윤정의 매력을 발견할 수 있을 것"이라며 "고윤정과 김선호의 케미는 최고였다"고 자신감을 표현했다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr