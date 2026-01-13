사진=권유리 SNS

그룹 소녀시대 멤버 유리가 근황을 전했다.유리는 지난 12일 자신의 인스타그램 스토리에 "소녀시대 주문 건 처리"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 유리가 빈 상자들에 담을 귤을 선별하고 있는 모습. 특히 멤버들이 귤을 요청했다고 알려 눈길을 끌었다.한편 유리는 지난해 11월 2025 YURI's 3rd FANMEETING TOUR 'YURIVERSE' (2025 유리 세 번째 팬미팅 투어 '유리버스')를 개최했다. 오는 24일에는 서울에서 팬들과 뜻깊은 시간을 가질 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr