표절률 30%는 나오는데 무슨 일…구혜선, 단 1%의 기적

배우 구혜선이 완벽에 가까운 논문 표절률을 보였다.구혜선은 13일 자신의 계정에 졸업 사진과 함께 자신의 논문 표절 검사 결과를 공개하며 "표절률은 1%입니다, 더욱 정진하겠습니다! 응원해 주셔서 감사합니다"라고 썼다.2011년 성균관대학교 영상학과에 입학한 구혜선은 2020년 재입학한 뒤 2024년 2월 수석 졸업해 화제가 됐다. 당시 구혜선은 4.5점 만점 중 4.27점의 학점을 받았다.같은 해 6월 카이스트 과학저널리즘대학원 프로그램(석사) 가을학기 대학원 입학전형에 최종 합격했다는 소식을 전했다. 그는 재학 중 납작하게 펴지는 헤어롤인 ‘쿠롤(KOO ROLL)’을 개발해 론칭했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr