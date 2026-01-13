/ 사진=텐아시아 DB

배우 조인성과 박정민, 박해준이 tvN '틈만 나면,'에 출연해 유재석과 만난다.13일 텐아시아 취재 결과 배우 조인성과 박해준이 tvN '틈만 나면,'에 출연한다. 녹화는 최근 진행되어 방송은 이달 중으로 예상된다.SBS 예능 프로그램 '틈만 나면,'(연출 최보필/작가 채진아)은 일상 속 마주하는 잠깐의 틈새 시간 사이에 행운을 선물하는 '틈새 공략' 버라이어티다. 조인성과 박해준은 오는 2월 11일 개봉 예정인 영화 '휴민트'(감독 류승완)의 홍보 차 출연한 것으로 알려졌다.앞서 지난해 4월 차태현과 소속사를 설립한 것으로 알려진 조인성은 2023년 유튜브 채널 '뜬뜬'에 출연해 유재석과 만남을 가졌던 바 있다. 이후 3년 만의 재회에 이목이 쏠리고 있다.박정민 역시 지난해 11월 청룡영화제에서 화사와의 축하 무대로 화제를 끌었던 만큼 이번 출연에서 비하인드를 풀 것으로 예상된다.영화 '휴민트'(감독 류승완)는 영화 ‘휴민트’는 비밀도, 진실도 차가운 얼음 바다에 수장되는 블라디보스토크에서 서로 다른 목적을 가진 이들이 격돌하는 이야기로 오는 2월 11일 개봉 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr