배우 홍종현이 드라마 '아기가 생겼어요'에 중도 합류하게 된 소감을 밝혔다.13일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 채널A 토일드라마 '아기가 생겼어요' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 최진혁, 오연서, 홍종현, 김다솜, 김진성 감독이 참석했다.'아기가 생겼어요'는 이번 생에 결혼은 없다던 두 남녀의 하룻밤 일탈로 벌어진 역주행 로맨틱 코미디로, 동명의 웹소설과 웹툰을 원작으로 한다.홍종현은 태한주류 영업팀 대리 차민욱 역을 맡았다. 그는 앞서 음주운전 논란으로 하차한 윤지온의 빈자리를 대신하게 된 것에 대해 "부담감이 없었다고 하면 거짓말이다. 부담감이 있었다. 이미 호흡을 맞춘 시간들이 있는데, 중간에 들어가서 폐만 끼치지 않을까 생각했었다"고 말했다.이어 홍종현은 "다행이라고 생각했던 건, 감독님과 연서 선배와 잠깐 촬영했던 적이 있었다. 그 현장에서 촬영했을 때의 느낌이 좋았다. 이분들과 함께한다면 할 수 있을 것 같다는 판단을 내렸다"라며 "또 현장에서 모든 분이 날 도와주셨다. 세심한 배려들 때문에 준비했던 것보다 더 잘할 수 있었다"고 덧붙였다.'아기가 생겼어요'는 오는 17일 오후 10시 30분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr