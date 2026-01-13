사진=KBS

(2026 화사 콘서트 <미 카사>)’를 개최한다. 이번 공연은 화사가 데뷔 12년 만에 처음으로 여는 단독 콘서트다.





가수 화사가 국내 주요 음원 차트에서 괄목할 만한 성적을 거뒀다.13일 온라인 음악 순위 통합 사이트 아이차트에 따르면 화사의 곡 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’는 이날 오후 12시 30분 기준 ‘퍼펙트 올킬(PAK)’ 누적 횟수 656회를 달성했다.이는 멜론, 지니, 벅스, 유튜브 뮤직 등 국내 6개 주요 음원 사이트의 일간, 주간, 실시간 차트 정상을 모두 석권했을 때 주어지는 기록이다. 화사의 이번 성적은 팝스타 헌트릭스의 ‘Golden(골든)’(1484회)에 이은 역대 2위 기록이자, 국내 가수 중에서는 최다 횟수에 해당한다. 종전 기록인 뉴진스의 ‘Ditto(디토)’(655회), 방탄소년단의 ‘Dynamite(다이너마이트)’(610회), 아이유의 ‘Celebrity(셀러브리티)’(462회)를 모두 넘어섰다.‘Good Goodbye’의 상승세는 지난해 11월 19일 개최된 ‘제46회 청룡영화상’ 축하 무대 이후 본격화됐다. 당시 배우 박정민과 함께 꾸민 무대가 화제를 모으며 순위 역주행을 시작했고, 음원 공개 38일 만인 지난 11월 22일 주요 차트 1위에 안착했다.음원 차트 외 성과도 이어지고 있다. 화사는 지난 11일 방송된 SBS ‘인기가요’ 1위를 포함해 음악방송 4관왕을 차지했으며, 써클차트 6관왕 및 빌보드 코리아 ‘빌보드 코리아 핫100’ 2주 연속 1위, ‘빌보드 월드 디지털송 세일즈’ 차트 1위 등의 성적표를 받았다.한편 화사는 오는 17일과 18일 양일간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 단독 공연 ‘2026 HWASA CONCERT