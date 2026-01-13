사진=텐아시아DB

'틈만 나면,'에서 배우 문채원이 2살 연상 배우 유연석과 티격태격 케미를 발산한다.13일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 틈 친구로 권상우, 문채원이 출격한다. 이날 유재석, 유연석, 권상우, 문채원은 배우 지인들과의 우정이 걸린 퀴즈 앞에서 필사의 사투를 벌인다.틈 미션의 정체는 바로 배우의 사진을 보고 이름과 작품을 맞히는 퀴즈. 게임에 앞서 유연석은 "이 게임 잘못하면 지인 관계 박살 난다"라며 유달리 긴장하는 모습을 보인다. 또 예상치 못한 문제 흐름이 이어지자 "이건 진짜 어쩔 수 없는 게임"이라며 진땀을 뻘뻘 흘려 웃음을 더한다. 이때 연습 게임부터 실수를 연발하는 네 사람의 모습을 노심초사하며 지켜보던 틈 주인이 냅다 정답을 외쳐 폭소를 유발한다. 이에 권상우는 "틈 주인분이 우리보다 낫다"라며 존경의 눈빛을 보낸다.무엇보다 문채원이 단아함 뒤에 숨겨진 달콤살벌한 예능감을 폭발시킨다고 해 기대를 높인다. 곳곳에서 오답이 쏟아질 때마다 "지금 너무 많은 게 생각나서 그럴 거야"라며 연신 참을 인을 마음에 새기던 문채원이 유연석을 향한 잡도리에 돌입하는 것.문채원은 얼토당토않는 오답을 투척하는 절친 유연석의 모습에 발끈, 유연석의 옷자락을 부여잡고 어금니를 꽉 깨문 채 눈빛으로 깊은 대화를 시도해 웃음을 자아낸다. 하지만 이 와중에도 봄 햇살처럼 따스하고 사랑스러운 미소를 터뜨려 주변 모두의 마음을 사르르 녹여버렸다는 후문이다.'틈만 나면,'은 이날 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr