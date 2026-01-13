'틈만 나면,'에서 배우 문채원이 2살 연상 배우 유연석과 티격태격 케미를 발산한다.
13일 방송되는 SBS 예능 '틈만 나면,'에서는 2MC 유재석, 유연석과 함께 틈 친구로 권상우, 문채원이 출격한다. 이날 유재석, 유연석, 권상우, 문채원은 배우 지인들과의 우정이 걸린 퀴즈 앞에서 필사의 사투를 벌인다.
틈 미션의 정체는 바로 배우의 사진을 보고 이름과 작품을 맞히는 퀴즈. 게임에 앞서 유연석은 "이 게임 잘못하면 지인 관계 박살 난다"라며 유달리 긴장하는 모습을 보인다. 또 예상치 못한 문제 흐름이 이어지자 "이건 진짜 어쩔 수 없는 게임"이라며 진땀을 뻘뻘 흘려 웃음을 더한다. 이때 연습 게임부터 실수를 연발하는 네 사람의 모습을 노심초사하며 지켜보던 틈 주인이 냅다 정답을 외쳐 폭소를 유발한다. 이에 권상우는 "틈 주인분이 우리보다 낫다"라며 존경의 눈빛을 보낸다.
무엇보다 문채원이 단아함 뒤에 숨겨진 달콤살벌한 예능감을 폭발시킨다고 해 기대를 높인다. 곳곳에서 오답이 쏟아질 때마다 "지금 너무 많은 게 생각나서 그럴 거야"라며 연신 참을 인을 마음에 새기던 문채원이 유연석을 향한 잡도리에 돌입하는 것.
문채원은 얼토당토않는 오답을 투척하는 절친 유연석의 모습에 발끈, 유연석의 옷자락을 부여잡고 어금니를 꽉 깨문 채 눈빛으로 깊은 대화를 시도해 웃음을 자아낸다. 하지만 이 와중에도 봄 햇살처럼 따스하고 사랑스러운 미소를 터뜨려 주변 모두의 마음을 사르르 녹여버렸다는 후문이다.
'틈만 나면,'은 이날 오후 9시에 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
