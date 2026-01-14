29기 옥순, '어장 관리' 악플에 SNS 삭제했다…질투 유발 ♥영수와 밀착 스킨십 ('나솔')

29기 옥순이 영수와 핑크빛 데이트를 즐긴다.오는 14일 오후 10시 30분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 달라도 너무 다른 영호-영숙과 영수-옥순의 ‘슈퍼 데이트’ 현장이 공개된다.이날 영호는 영철에게 배턴을 이어받아 영숙과 ‘슈퍼 데이트’에 나선다. 영숙과 처음으로 ‘1대 1 데이트’를 하게 된 그는 태안의 명물인 게국지 맛집으로 가고, 식사를 하면서 조심스레 그간의 고민을 털어놓는다. 그는 “저 (‘나는 SOLO’ 방송 때) ‘찌질남’으로 나올 거 같아서 겁이 난다”고 말한다. 영숙은 “아니다. 멋지게 나오실 것”이라며 그를 응원하지만, 영호는 “찌질하고 잘 삐지고 그런 이미지로 나올 거 같다”고 계속 자책한다.이어 그는 “저도 웃기고 영철 님처럼 강인한 모습도 있다”면서 앞서 ‘슈퍼 데이트’를 마친 영철을 의식하는가 하면, “영철 님과 제가 성격이 비슷한 편이다. 저랑 영철 님이랑 원래 밖에서 한 잔 하기로 했는데. (영숙 님 때문에) 뭔가 어색해졌다”고 영철을 자꾸 언급한다.급기야 영호는 “영철 님이 가진 매력을 저도 가지고 있는데, 그게 안 나오니까 제 스스로도 답답하다”고 하소연한다. 이에 MC 데프콘은 “그만 좀 얘기해”라며 “영철 금지! 영철 얘기 그만해!”라고 날선 경고를 날린다.영수, 옥순은 화기애애한 데이트로 본격 핑크빛에 시동을 건다. ATV 데이트를 시작한 두 사람은 미묘하면서도 자연스러운 ‘착붙 스킨십’으로 로맨스 온도를 후끈 높인다. 달달한 기류 속, 옥순은 “어때? 옥순이랑 하는 데이트는?”이라고 애교 말투로 영수의 마음을 떠본다. 영수는 “이걸 식전 영상에 쓰자!”라면서 ‘광대 폭발 미소’를 짓는다. 결혼식까지 언급한 두 사람이 29기에서 초고속 결혼에 성공한 ‘결혼 커플’의 주인공일지 관심이 쏠린다.한편, 옥순은 앞서 영철, 광수, 영수 등에게 어장 관리를 해 일부 시청자들의 눈살을 찌푸리게 했다. 영철이 마음에 없으면서 3순위라고 여지를 주고, 카페 사장님이 준 꽃을 영철에게 받은 것처럼 해 영수의 질투를 유발했다. 이에 일부 시청자들은 옥순의 SNS에 악플을 달았고, 옥순은 결국 SNS를 삭제했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr