2020년 15살 연상 방송인 전현무와 공개 연애 후 결별했던 아나운서 이혜성이 예능 '천하제빵'에 출연한다.
다음 달 1일 방송 되는 MBN '천하제빵'은 단순한 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 K-빵의 열풍을 이끌, 세계최강 제빵사를 선발하는 국내 최초 K-베이커리 서바이벌이다. 전국 팔도에서 모인 명장부터 세계적인 파티시에, 신박한 레시피의 재야 제빵사까지, 전 세계 72명 제빵, 제과사들이 계급장을 떼고 펼치는 초대형 글로벌 제과제빵 대전으로 2026년 상반기 전 세계를 깜짝 놀라게 할 K-빵의 위력을 전파한다. 13일 공개된 '천하제빵' 메인 포스터는 빵에 살고 빵에 죽는 빵친자(빵에 미친 자)들의 이유 있는 오븐 전쟁을 암시하며 시선을 강탈한다. 특히 해외파 도전자들과 이혜성 아나운서를 비롯한 국내파 도전자들은 '천하를 제패할 단 하나의 빵'이라는 메인 문구 아래 결연함과 진지함을 드러낸다. 제빵사들이 보기만 해도 달콤한 빵과 디저트 사이사이 열정을 터트리는 가운데 72명 도전자 중 단 한 명, 천하를 제패할 최강 베이커는 누가 될지 궁금증이 증폭된다.
이런 가운데 '천하제빵'이 셀럽, 해외파, 맛집 도전자로 구성된 1차 14인의 라인업을 공개해 이목을 집중시킨다. 먼저 빵 굽는 아나운서로 돌아온 이혜성, 톱모델 빵집 사장이 된 38년 차 톱모델 박둘선은 존재만으로도 충격을 안긴다. 여기에 과거 토니안이 제작한 아이돌 스매쉬 멤버였던 주영석도 제빵돌로 출사표를 던지면서, 셀럽 출신의 도전자들이 어떤 필살기를 보여줄지 귀추가 주목된다.
'천하제빵'은 2월 1일 오후 9시 40분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
다음 달 1일 방송 되는 MBN '천하제빵'은 단순한 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 K-빵의 열풍을 이끌, 세계최강 제빵사를 선발하는 국내 최초 K-베이커리 서바이벌이다. 전국 팔도에서 모인 명장부터 세계적인 파티시에, 신박한 레시피의 재야 제빵사까지, 전 세계 72명 제빵, 제과사들이 계급장을 떼고 펼치는 초대형 글로벌 제과제빵 대전으로 2026년 상반기 전 세계를 깜짝 놀라게 할 K-빵의 위력을 전파한다. 13일 공개된 '천하제빵' 메인 포스터는 빵에 살고 빵에 죽는 빵친자(빵에 미친 자)들의 이유 있는 오븐 전쟁을 암시하며 시선을 강탈한다. 특히 해외파 도전자들과 이혜성 아나운서를 비롯한 국내파 도전자들은 '천하를 제패할 단 하나의 빵'이라는 메인 문구 아래 결연함과 진지함을 드러낸다. 제빵사들이 보기만 해도 달콤한 빵과 디저트 사이사이 열정을 터트리는 가운데 72명 도전자 중 단 한 명, 천하를 제패할 최강 베이커는 누가 될지 궁금증이 증폭된다.
이런 가운데 '천하제빵'이 셀럽, 해외파, 맛집 도전자로 구성된 1차 14인의 라인업을 공개해 이목을 집중시킨다. 먼저 빵 굽는 아나운서로 돌아온 이혜성, 톱모델 빵집 사장이 된 38년 차 톱모델 박둘선은 존재만으로도 충격을 안긴다. 여기에 과거 토니안이 제작한 아이돌 스매쉬 멤버였던 주영석도 제빵돌로 출사표를 던지면서, 셀럽 출신의 도전자들이 어떤 필살기를 보여줄지 귀추가 주목된다.
'천하제빵'은 2월 1일 오후 9시 40분 첫 방송된다.
정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT