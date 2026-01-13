사진=유튜브 채널 '송가인' 캡처

가수 송가인이 고가의 파인 다이닝 레스토랑 식대에 놀라움을 감추지 못했다.송가인은 지난 12일 자신의 유튜브 채널에 국악인 서진실, 윤석영, 가수 이미리, 신승태 등 절친한 동료들과 함께한 영상을 게재했다.이날 모인 친구들은 송가인의 지난 콘텐츠인 김준수 편을 언급하며 장난 섞인 불만을 제기했다. 윤석영은 김준수와는 정지선 셰프의 음식을 즐긴 반면, 자신들에게는 배달 음식을 대접한 점을 꼬집었다. 이에 송가인은 김준수 편의 장소 선정은 본인의 의사가 아니었다고 해명에 나섰다.대화 도중 출연진은 안성재 셰프가 운영하는 레스토랑 '모수'를 방문하고 싶다는 바람을 내비쳤다. 송가인이 해당 식당에 대해 묻자 제작진은 파인 다이닝 레스토랑임을 설명하며 1인당 예상 비용이 100만원에 달한다고 전했다.엄청난 금액을 전해 들은 송가인은 믿기지 않는다는 반응을 보였다. 그는 파인 다이닝의 개념과 메뉴 구성을 되물으며 당황한 기색을 드러냈다.한편 신승태는 넷플릭스 예능 '흑백요리사2'에 출연한 명현지 셰프와의 인연을 공개했다. 그는 명 셰프가 운영하는 한정식 식당의 맛을 칭찬하며 친구들에게 식사를 대접하겠다고 약속해 눈길을 끌었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr