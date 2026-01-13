"35살부터 노산" 역대급 막말 터졌다…女나이로 비꼬더니, 선 넘는 4살 연하 예비신랑 ('연참')

결혼 앞두고 선 넘는 연하 남친의 발언이 공개된다.오는 14일 오전 7시 KBS Joy 공식 유튜브 채널에서 ‘연애의 참견 남과 여’ 14-1회가 공개된다. 최서임 아나운서와 영화배우 변진수가 게스트로 함께한다.이날 방송에는 30살 남자친구와 4살 차 연상연하 예비 부부라는 사연자의 고민이 소개된다. 사연자는 연애할 때와 달리, 결혼을 약속한 뒤부터 남자친구의 태도가 눈에 띄게 달라졌다고 털어놓는다.사연 속 남자친구는 사연자가 피곤하다고 하자 “누나 나이 때문이다”, “난 하나도 안 피곤하다”며 나이를 언급하는 농담을 던지기 시작한다. 평소엔 잘 쓰지도 않던 ‘누나’라는 호칭을 반복하며, 결혼 준비 과정에서도 “드레스 투어는 한 군데만 가자”, “나이도 있는데 금방 지치지 않겠냐”는 말로 사연자의 기분을 상하게 한다.급기야 “여자는 35살부터 노산이래”, “누나 노산 챙기는 거 나밖에 없다”며 선을 넘는 발언을 이어가더니, 사연자의 반박에 토라져 자리를 박차고 나가 버렸다고. 사연자는 “장난을 넘어 진짜 애처럼 굴기 시작했다”며 혼란스러운 마음을 고백한다.사연을 들은 김민정이 사랑에 있어 나이에 대한 생각을 묻자, 변진수는 “나이가 뭐가 중요하냐”며 “솔직하게 위로는 50살까지 괜찮고, 아래로는 제 의견이 뭐가 중요하겠냐”고 너스레를 떨어 웃음을 자아낸다. 이에 최서임이 “쇠고랑을 찰 수는 없지 않냐”며 질문하자, 변진수는 “거기까지 가는 거냐”고 당황한다.이어진 사연에서, 점점 더 이해하기 어려워지는 연하 남자친구의 행동과 출연진의 단호한 참견은 이날 공개되는 '연애의 참견 남과 여’에서 확인할 수 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr