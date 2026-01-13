지상렬, ♥16살 연하 신보람과 공개 열애 3달 만에 결혼 의향 밝혔다…"어머님과 인사"('짠한형')

사진=텐아시아DB

'짠한형' 지상렬이 교제 중인 쇼호스트 신보람과의 결혼 의향을 표했다.지난 12일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 '따따블로 웃긴 아재들이 귀환 최양락 이봉원 지상렬 염경환 [짠한형 EP.127]'라는 영상이 공개됐다. 이날 영상에는 최양락, 이봉원, 지상렬, 염경환이 출연했다.지상렬은 16세 연하 미모의 쇼호스트 신보람과 지난해 11월부터 공개 연애 중이다. 출연자들은 박수를 끼며 지상렬의 연애를 축하했다. 최양락은 "내가 분장실에서 '낚시냐, 방송용이냐'고 물었더니 진짜라고 하더라"며 두 사람의 진중한 관계에 관심을 드러냈다.염경환은 "제가 다리를 놨다"고 밝혔다. 이어 "둘이 16살 차이인데, 신보람은 친동생 같은 쇼호스트다. 상렬이가 '살림남' 촬영 차 제 일일 매니저로 홈쇼핑에 촬영하러 왔다. 우연인 듯 소개해줬는데 서로 호감이 있더라"고 둘의 연애 비하인드를 전했다.'첫 만남에 운명 같았냐'는 질문에 지상렬은 "제가 낯가림 심하다. 처음에는 염경환과 같이 일하는 쇼호스트로 생각한 거지, 이렇게 서로 마음의 온도가 핑퐁 될 줄은 몰랐다. 그 이후에 다시 만났을 때 온도가 살짝 데워졌다"고 고백했다.신동엽은 "괜찮은 분을 진지하게 만나는데, 초기이긴 하지만 너무 축하할 일이다"라고 진지하게 축하했다. 최양락도 "도와줘야 한다"고 응원했다.MC 정호철은 "지금 선배님은 뭘 해도 행복해 보인다"라고 말했다. 신동엽도 "나 지금 막 여기가 몽글몽글하다. 상렬이가 좋은 감정으로 만나는 사람이 있는 걸 단 한 번도 보지 못 했다"라고 했다이에 지상렬은 "이번에는 마음의 방이 좀 다르다"라고 털어놨다. 또한 "저쪽이 호랑이띠이고, 제가 개띠"라며 "유일하게 타이거를 잡을 수 있는 게 퍼피다"라면서 궁합을 자랑했다. 신동엽은 "빨리 내년에 좋은 결실을 맺을 확률이 있냐"고 질문했다. 염경환은 "이번에는 좀"이라며 고개를 끄덕였다. 최양락도 "나도 처음 들었다. 이번에는 느낌이 있다더라"고 했다.'가족들과도 인사했냐'는 물음에 지상렬은 "어머님 삼계탕 가게에서 우연히 뵙게 됐다. 정식 인사는 아직"이라며 "부모님들의 마음의 온도는 잘 모르겠다"고 말했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr