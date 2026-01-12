방탄소년단 정국/ 사진=텐아시아 DB

그룹 방탄소년단 정국이 미국 빌보드 차트에서 장기 흥행 기록을 경신했다.미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 지난 10일 자 차트에 따르면, 정국의 첫 솔로 데뷔곡 'Seven'(세븐)은 '글로벌 200' 차트 148위로 재진입했다.2023년 발매된 'Seven'은 이로써 해당 차트에 총 127주간 머물렀다. 이는 아시아 그룹 및 솔로 가수를 통틀어 최장기간 차트인 기록이다.정국은 같은 날 공개된 '글로벌(미국 제외)' 차트에서도 90위를 기록했다. 해당 차트에서는 129주 연속 순위권을 유지하며 아시아 솔로 가수 최장기 진입 기록을 다시 썼다.세부 차트 성적도 공개됐다. 빌보드 코리아의 '글로벌 K-송즈' 차트(1월 10일 자)에서 'Seven'은 15위를 기록했으며, 'Standing Next To You'(스탠딩 넥스트 투 유)는 52위, '3D'는 71위에 각각 랭크됐다.앞서 'Seven'은 발매 직후 빌보드 '글로벌(미국 제외)'에서 9주 연속, '글로벌 200'에서 7주 연속 1위를 차지한 바 있다. 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서는 1위로 진입해 15주간 머물렀으며, 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서도 3위로 데뷔해 14주간 차트를 지켰다.세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서도 성과는 이어지고 있다. 'Seven'은 '위클리 톱 송 글로벌' 차트에 130주간 이름을 올렸으며, 정국의 첫 솔로 앨범 'GOLDEN'(골든)은 '위클리 톱 앨범 글로벌' 차트에 114주째 진입 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr