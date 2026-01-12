그룹 방탄소년단 정국이 미국 빌보드 차트에서 장기 흥행 기록을 경신했다.
미국 음악 전문 매체 빌보드가 발표한 지난 10일 자 차트에 따르면, 정국의 첫 솔로 데뷔곡 'Seven'(세븐)은 '글로벌 200' 차트 148위로 재진입했다.
2023년 발매된 'Seven'은 이로써 해당 차트에 총 127주간 머물렀다. 이는 아시아 그룹 및 솔로 가수를 통틀어 최장기간 차트인 기록이다.
정국은 같은 날 공개된 '글로벌(미국 제외)' 차트에서도 90위를 기록했다. 해당 차트에서는 129주 연속 순위권을 유지하며 아시아 솔로 가수 최장기 진입 기록을 다시 썼다.
세부 차트 성적도 공개됐다. 빌보드 코리아의 '글로벌 K-송즈' 차트(1월 10일 자)에서 'Seven'은 15위를 기록했으며, 'Standing Next To You'(스탠딩 넥스트 투 유)는 52위, '3D'는 71위에 각각 랭크됐다.
앞서 'Seven'은 발매 직후 빌보드 '글로벌(미국 제외)'에서 9주 연속, '글로벌 200'에서 7주 연속 1위를 차지한 바 있다. 빌보드 메인 싱글 차트인 '핫 100'에서는 1위로 진입해 15주간 머물렀으며, 영국 오피셜 싱글 차트 '톱 100'에서도 3위로 데뷔해 14주간 차트를 지켰다.
세계 최대 음원 플랫폼 스포티파이에서도 성과는 이어지고 있다. 'Seven'은 '위클리 톱 송 글로벌' 차트에 130주간 이름을 올렸으며, 정국의 첫 솔로 앨범 'GOLDEN'(골든)은 '위클리 톱 앨범 글로벌' 차트에 114주째 진입 중이다.
