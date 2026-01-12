가수 보아/사진제공=에스엠엔터테인먼트

가수 보아/사진 = 텐아시아 사진DB

가수 보아가 25년간 몸담았던 소속사 SM엔터테인먼트(이하 SM)를 떠난다.SM은 12일 공식 입장을 내고 "보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐 오는 12월 31일을 끝으로 계약 업무를 종료하기로 협의했다"고 공지했다.소속사 측은 "2000년 만 13세로 데뷔한 보아는 데뷔 25주년이 지난 현재까지 아시아 전역을 무대로 활약한 '아시아의 별'이자 K팝 후배들의 롤모델"이라며 "개척자로서 보여준 보아의 끊임없는 노력과 열정이 독보적인 기록을 남길 수 있었던 원동력"이라고 평가했다.이어 "한국 대중음악계에 새로운 역사를 쓴 보아의 데뷔부터 현재까지 함께할 수 있어 영광이었다"며 "보아는 지난 25년간 명실상부한 SM의 자부심이자 상징이었다"고 덧붙였다.SM은 "전속 계약은 종료되지만, 앞으로 보아가 보여줄 새로운 활동과 도전을 응원하겠다"며 "아티스트가 아닌 '인간 권보아'로서의 앞날도 행복하기를 바란다"고 전했다.2000년 1집 'ID; Peace B'로 데뷔한 보아는 'No.1'(넘버 원), '아틀란티스 소녀', 'My Name'(마이 네임) 등 다수의 히트곡을 발표하며 한국과 일본을 오가며 활동했다. 지난해에는 데뷔 25주년을 맞아 정규 11집 '크레이지어(Crazier)'를 발매했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr