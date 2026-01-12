사진=텐아시아DB

최현석 셰프(53)가 손주를 야구선수로 키우고 싶다는 바람을 나타냈다.지난 11일 방송된 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에는 배우 유지태가 출연해 자신의 냉장고를 공개했다.이날 MC 김성주는 "최현석 셰프가 좋은 소식이 있다. 2026년에 할아버지가 된다"라며 말문을 열었다. 이에 최현석은 "성별이 나왔다. 제가 딸만 둘이었는데 아들이다"라고 말했다. 최현석의 딸 최연수 씨는 지난해 9월 그룹 딕펑스의 멤버 김태현과 결혼했다.최현석은 손주를 야구선수로 키우고 싶다는 바람을 전했다. 그는 "이 친구는 무조건 야구선수로 키워야겠다는 생각을했다. 그래서 태명이 있었는데 내가 태명을 바꿨다. 성인 최와 야구선수 오타니를 결합한 '최타니'다. 내가 야구선수로 키워주겠다고 했다"라며 웃어 보였다.그러자 MC 안정환은 "(아이가) 최 씨가 아니지 않냐"고 말했고 최현석은 "태명만큼은 (마음대로 하겠다)"고 말해 웃음을 자아냈다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr