사진=텐아시아DB

사진=KBS2

사진=KBS2

KBS의 연상연하 리얼 로맨스 '누난 내게 여자야'에서 드디어 최종 선택의 결과가 공개된다.오늘(12일) 방송되는 '누난 내게 여자야'에서는 누나&연하남 10인이 최종 선택에 나선다. 김상현은 "계속 신경이 너무 쓰이는 상태다"라며 고민했고, 김상현에 호감이 있는 고소현은 "자꾸 걱정하고 그러는 모습이 보이니 이 친구랑 나는 진짜 안 맞나?"라며 눈물을 쏟아내는 모습이 포착됐다.구본희는 "고민은 현실적인 부분이다. 내 선택이 상처가 되지 않으면 좋겠다"라며 의미심장한 말을 전했다. 박예은과 박지원의 호감을 받고 있지만 고소현과의 만남에서 "막판 스퍼트를 해보겠다"고 했던 박상원은 "이제 방향은 잡은 것 같다"라며 마음의 결정을 내린 듯한 모습을 보여, 이들이 어떤 선택을 했을지 궁금증을 자아냈다.MC 한혜진과 하이브가 키운 아이돌 TXT 수빈은 본희&무진이 서로를 최종 선택할 것으로 조심스레 예측했지만, JYP 소속 장우영은 "본희&무진은 안 될 것 같다"며 '띠동갑'이라는 나이 차이 앞에 결국, 이뤄지지 않을 것 같다고 반박했다.이후, 최종 선택 방식이 공개되자 10인의 남녀는 물론, MC들도 놀라움을 감추지 못했다. '최종 선택 후, 7일 뒤 약속 장소에서 다시 만나야 최종커플이 된다'는 규칙 때문이었다. 장우영은 "이런 방식은 처음이다"라며 어떤 결과가 나올지 궁금해했다.한혜진은 "이 상황이 반가운 사람이 있고, 아닌 사람이 분명히 있을 거다. 왜냐하면 모든 사람이 다 같은 감정 상태가 아니니까. '나 여기서 당장 뭔가 빨리 승부를 봐야 해' 이렇게 생각한 사람이 있고, 7일 동안 각자 떨어져 있다가 만나면 나에 대한 마음이 정리될 수도 있다"며 과몰입해 초조해했다. 반면, 황우슬혜는 "7일 후에 만나면 진짜로 이어져서... 사귀고 결혼할 수도 있는 것 아니냐"라며 기대했다.나이 차이와 현실의 벽을 넘어 커플이 탄생할지, 이들의 최종 선택 결과에 초미의 관심이 집중되는 되는 가운데 현실로 돌아간 남녀들의 7일 후의 일상과 최종 선택 결과는 오늘(12일) 밤 9시 55분 '누난 내게 여자야' 최종회에서 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr