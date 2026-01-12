지드래곤/ 사진=텐아시아 DB

가수 지드래곤이 '제40회 골든디스크어워즈'에서 디지털 음원 대상을 수상했다.지드래곤은 지난 10일 오후 대만 타이베이 돔에서 열린 골든디스크어워즈에서 '디지털 음원 대상(SONG OF THE YEAR)'을 받았다.수상곡은 'HOME SWEET HOME (feat. 태양, 대성)'이다. 해당 곡은 지난 1년간의 디지털 음원 성과와 전문가 심사를 종합해 선정됐다. 지드래곤은 '디지털 음원부문 본상(BEST DIGITAL SONG)'과 '음반부문 본상(BEST ALBUM)'도 함께 수상했다.지드래곤은 수상 소감으로 "2026년 새해 첫 상으로 디지털 음원 대상을 받게 되어 기쁘다"며 "팬들에게 감사하다"고 말했다. 이어 "올해는 빅뱅 멤버들과 함께 다시 돌아오겠다"고 밝혔다.이번 수상으로 지드래곤은 2016년 '제30회 골든디스크어워즈'에서 빅뱅으로 디지털 음원 대상을 받은 이후 10년 만에 같은 부문에서 정상에 올랐다.한편 지드래곤은 오는 2월 6일부터 8일까지 사흘간 서울 송파구 올림픽공원 KSPO DOME에서 첫 단독 팬미팅 '2026 G-DRAGON FAM MEETING'을 연다. 티켓 일정과 자세한 내용은 공식 팬 커뮤니티를 통해 공개된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr