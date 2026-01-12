사진제공=JTBC

'최강야구' 브레이커스가 첫 직관 경기에 들뜬 마음을 드러낸다. 현재 8주째 0%대 시청률을 벗어나지 못한 '최강야구'는 프로그램 폐지 가능성까지 거론되고 있다.12일 방송되는 JTBC 예능 '최강야구 '133회에서는 첫 직관 경기인 최강시리즈 1차전에 임하는 브레이커스의 파이팅 넘치는 모습이 그려진다.주장 김태균을 필두로 뭉친 브레이커스 선수들은 팬들과 함께하는 첫 직관 경기에 긴장감과 설렘을 드러낸다. 가장 처음으로 고척돔에 출근한 김태균은 "팬들을 모시고 경기를 한다고 하니 느낌 자체가 완전히 다르다"라며 "오랜만에 직관하니 설렌다"고 긴장과 설렘이 공존하는 마음을 드러낸다.대부분의 브레이커스 선수들은 코로나19로 무관중 경기가 진행됐던 시기 은퇴해 팬들 앞에 서는 것이 오랜만인 상황. 특히 6년 만에 팬들 앞에서 경기를 펼치게 된 이대형은 "잠 못 잤다. 은근히 부담스럽다"라며 긴장감을 털어놓는다. 투수 윤석민도 "좋은 모습 보여드리고 싶다"라며 잘하고 싶은 욕심을 고백한다. 관중석의 팬들을 본 이학주는 "팬분들을 보니까 보약을 먹은 것 같다"라며 평소보다 더욱 힘차게 경기를 준비한다.그런가 하면, 브레이커스는 결승 맞이 새로운 파이팅 구호를 선보인다. "브레이커스 호우!"라는 구령에 맞춰 한 손을 하늘로 뻗으며 점프를 하는 동작으로 승천하는 브레이커스의 기세를 뽐낸 것. 브레이커스 선수들이 단체로 "브레이커스 호우! 호우!"를 외치며 앙증맞은 점프를 하는 모습에 이종범 감독은 긴장감을 풀고 웃음을 터뜨렸다는 후문.'최강야구' 133회는 이날 오후 10시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr