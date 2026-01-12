사진=텐아시아DB

'우발라디오'에서만 가능한 특별한 듀엣 무대가 시청자들의 감성을 정조준한다.13일(화) 방송되는 SBS '무무X차차-우발라디오'(이하 '우발라디오')에서는 '우발라디오'에서만 볼 수 있는 특별한 듀엣 무대가 연이어 펼쳐지며 겨울밤을 감성으로 물들일 전망이다. 세계적 보컬리스트 소향이 깜짝 등장해 최은빈과 즉석 듀엣 무대를 완성한 데 이어, 새 코너 '아버지 듀엣 대전'에서는 민수현, 임지성이 각각 아버지와 함께 무대에 올라 감동의 순간을 선사한다.이날 '발라덕' 초대 코너에는 세계적 보컬리스트 소향이 등장해 스튜디오를 흥분의 도가니로 만든 가운데, 최은빈은 롤모델인 소향의 예상치 못한 등장에 감정을 주체하지 못하고 눈물을 터뜨린다. 최은빈은 가수의 꿈을 꾸게 된 계기부터 고음 발성을 터득하는 과정까지, 자신의 음악 인생에 큰 영향을 준 소향에게 눈물로 감사한 마음을 전한다. 소향과 최은빈의 깜짝 만남을 위해 제작진과 DJ들은 첩보 영화를 방불케 하는 작전을 펼쳤다고.이어지는 무대에서는 소향과 최은빈의 듀엣 무대가 성사된다. 리허설 없이 즉석 제안으로 진행된 무대였음에도 두 사람은 놀라운 호흡과 완성도로 현장을 압도했고, 최은빈은 소향을 바라보지도 못할 정도로 긴장하면서도 완벽한 실력을 선보여 소향을 놀라게 했다고. 차태현은 두 사람의 무대에 "천사가 내려와 힘들었던 은빈 씨를 지켜주는 느낌"이라고 전해 기대감을 더하고 있다.이날 방송에서는 새 코너 '아버지 듀엣 대전'이 공개된다. '우리들의 발라드'에서 참가자 못지않게 화제를 모았던 아버지들의 존재감이 무대 위에서 이어지는 것. 무무팀 민수현은 아버지와 이문세의 '옛사랑'을 선곡해 감미로운 무대를 선보이고, 차차팀 임지성은 김동률의 '감사'를 선곡해 말로는 못 했던 마음을 아버지에게 전한다.임지성은 아버지를 바라보며 노래하다 울컥하는 모습을 보였고, 탑백귀는 물론 최은빈, 이지훈도 북받쳐 오르는 감정을 주체하지 못하며 현장은 단숨에 눈물바다가 되었다고. 아버지와 아들이 함께 만든 감동적인 무대에 상대 팀 주장인 전현무 역시 애써 눈물을 참는 모습을 보였다는 후문이다.TOP12와 특별한 게스트가 꾸미는 듀엣 무대는 13일(화) 밤 10시 40분에 방송되는 '무무X차차-우발라디오'에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr