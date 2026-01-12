‘혼전임신’ 김지영, 2월로 식 앞당겼는데…A컷 웨딩 사진이 잔뜩

‘하트시그널’ 김지영의 웨딩 사진 비하인드가 공개됐다.최근 김지영의 헤어 스타일링을 담당했던 디자이너의 계정에 그녀의 웨딩 화보가 추가로 올라왔다. 김지영은 사업가인 예비남편과 함께 다정하게 결혼 사진을 찍고 있다. 김지영의 남편은 트레바리 윤수영 대표다. 이들은 올 4월 결혼하려 했지만 혼전임신 탓에 결혼식을 2월로 앞당겼다.김지영은 "재작년의 어느 날 심하게 마음이 요동치는 사람을 만났다"며 "우연인 것만 같았던 모든 일들이 뒤돌아보니 필연처럼 여겨지고, 사소한 것일수록 달려가 나누고 싶은 사람이었다"고 고백했다.이어 "함께 수도 없이 많은 날을 산책하며 가까워졌다"며 "함께 걷는 시간은 자연스레 40년 뒤의 미래까지 그려보게 만들더라"고 털어놨다. 그러면서 "그렇게 평생 함께 산책할 사람이 생겼다"며 "신이 납니다, 무엇보다 같이 있는 시간이 정말 재미있습니다, 재밌는 건 정말 중요한 것"이라고 적었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr