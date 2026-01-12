사진=텐아시아DB

가수 화사가 SBS '인기가요'에서 1위를 차지하며 음악방송 4관왕에 올랐다.화사는 11일 방송된 '인기가요'에서 'Good Goodbye'(굿 굿바이)로 방송 출연 없이 1위를 기록했다.'Good Goodbye'는 지난달 13일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서 1위를 차지한 데 이어 약 한 달 만에 지상파 음악방송 정상을 다시 밟았다. '인기가요' 1위는 지난달 7일 이후 두 번째다.음원 성적도 이어지고 있다. 'Good Goodbye'는 국내 주요 음원 차트에서 모두 1위를 기록하는 퍼펙트 올킬 행진을 계속하고 있다.온라인 음악 순위 통합차트 아이차트에 따르면 화사의 'Good Goodbye'는 지난해 11월 30일 첫 퍼펙트 올킬 달성 이후 11일 오후 4시 기준 누적 633회를 기록했다.이로써 화사의 'Good Goodbye'는 올타임 퍼펙트 올킬 순위에서 헌트릭스 'Golden(골든)' 1484회, 뉴진스 'Ditto(디토)' 655회에 이어 3위에 올랐다. 국내 솔로 가수 기준으로는 최다 기록이다. BTS 'Dynamite(다이너마이트)'는 610회로 4위, 아이유 'Celebrity(셀러브리티)'는 462회로 5위를 기록했다.화사는 17일부터 18일까지 이틀간 서울 동대문구 경희대학교 평화의전당에서 '2026 HWASA CONCERT (2026 화사 콘서트 <미 카사>)'를 연다.이번 공연은 화사가 데뷔 12년 만에 처음 여는 단독 콘서트다. 팬들과 직접 만나는 자리로 마련된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr