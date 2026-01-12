[종합] 양세찬♥박초롱, 급속도로 형성된 핑크빛…유재석이 입장 밝혔다 "알아볼 것"('런닝맨')

사진=텐아시아DB

사진=SBS '런닝맨' 영상 캡처

'런닝맨' 에이핑크 김남주가 10년째 대학교에 다니고 있다고 고백했다. 윤보미는 라도와 결혼이 아직 실감나지 않는다고 털어놓았다. 양세찬은 최근 솔로가 됐다는 이상형 박초롱에게 다정다감한 모습을 보였다.11일 방송된 SBS '런닝맨'은 '금 가방 추격자 : 골드 미 모어' 레이스로 꾸며져, 멤버들이 여러 개의 007 가방 중 진짜 금 가방을 사수하는 미션을 수행했다. 이날 방송에는 데뷔 15주년을 맞이해 컴백한 에이핑크(윤보미, 정은지, 김남주, 박초롱, 오하영)가 함께했다.유재석은 에이핑크 멤버들에게 근황을 물었다. 올해 31살이 되는 김남주는 "대학생으로 지내고 있다. 7년 만에 복학했다. 10년째 졸업을 못 하고 있다"고 밝혔다. 김남주는 성균관대학교 예술대학에 재학 중이다.김종국은 "대학교 가면 막 받아주는 거냐. 7년 정도면 다시 시험을 봐야 하는 것 아니냐"며 의문스러워했다. 김남주는 "심사받아서 재입학했다"고 답했다. 유재석이 "언제 졸업하냐"고 묻자 김남주는 "언제 졸업할 지 모르겠다"고 말해 웃음을 안겼다. 이어 "배우 신예은 씨와 같이 복학했다. 둘 다 졸업을 못 해서"라고 고백해 웃음을 자아냈다.예비신부 윤보미는 결혼을 앞둔 소감을 밝혔다. 윤보미는 프로듀서 라도와 오는 5월 결혼식을 올릴 예정이다. 윤보미는 "아직 실감이 잘 나지 않는다"며 수줍게 미소 지었다. 이에 유재석은 "아직 5월이 안 돼 실감이 안날 거다. 5월 되면 실감날 것"이라며 축하했다.게임 장소로 이동 중 유재석은 박초롱의 단발머리를 언급했다. 박초롱은 신곡 콘셉트를 위해 단발로 잘랐는데, 콘셉트 공개 전이라 붙임머리를 하고 나왔다. 제작진은 "양세찬 씨 이상형이 초롱 씨"고 전했다. 과거 양세찬은 "박초롱이 이상형"이라고 밝힌 바 있다. 자막에도 '나올 때마다 끝없이 양세찬이 박초롱 얘기를 했다'며 러브라인을 몰아갔다.윤보미는 "초롱 언니 솔로다. 빛이 나는 솔로"라고 귀띔했다. 이어 "언니는 연애하면 진짜 다 퍼주는 스타일이다. '이거까지 챙긴다고?' 싶을 정도"라고 말했다. 양세찬은 "최근 솔로 됐냐. 그냥 빛이 나는구나"라며 관심을 보였다. 양세찬과 옆에 앉은 유재석은 "우리도 초롱이에 대해 좀 알아보겠다. 너희의 일방적으로 나온 소식만 듣고 대시하기엔 입장이 있으니까 우리도 좀 알아보겠다"고 너스레를 떨었다.이후 식사 자리에서 양세찬은 박초롱 접시에 음식을 덜어주는 등 다정한 모습을 보였다. 유재석은 "오늘 두 사람 시작이냐"며 놀렸다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr