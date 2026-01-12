사진=텐아시아DB

극한크루가 북극 폴라서클 마라톤을 앞두고 그린란드에 입성, 마지막 레이스의 서막을 올렸다.지난 11일(일) 방송된 MBC '극한84' 7회에서는 극한크루가 마지막 도전지인 북극을 향해 본격적인 여정에 나서는 모습이 그려져 눈길을 끌었다.그린란드 캉갈루수악에 도착해 러셀 빙하를 직접 마주한 후, 압도적인 자연 앞에서 북극 레이스가 지닌 무게를 실감하는 극한크루의 모습은 최고 시청률 5.9%까지 치솟으며 강렬한 인상을 남겼다. 2054 시청률 역시 2.1%로 전주 대비 상승세를 보였으며, 가구 시청률은 3.8%를 기록했다. (닐슨코리아 수도권 기준)이날 방송에서 북극으로 향하는 첫 관문인 덴마크 코펜하겐에 도착한 극한크루는 기안84의 생일을 맞아 깜짝 파티로 하루를 시작했다. 권화운과 강남은 첩보 영화를 방불케 하는 작전으로 생일상을 준비했고, 예상치 못한 허술한 실수로 위기를 맞기도 했지만 나름의 호흡을 자랑하며 깜짝 파티에 성공했다. 속옷 차림으로 파티에 등장해 웃음을 더한 기안84는 동생들이 준비한 미역국을 맛보며 진심으로 고마운 마음을 표현해 훈훈함을 더했다.극한크루는 전 세계 회원 수 2만여 명에 달하는 거대 러닝크루와 함께 코펜하겐 도심 러닝에 나섰다. 중세 유럽을 연상케 하는 거리부터 파스텔톤 항구, 궁전과 공원을 잇는 코스를 달리며 러닝과 여행이 어우러진 색다른 즐거움을 경험했다. 기안84는 아침부터 이어진 생일 축하와 코펜하겐의 아름다움, 갑작스럽게 쏟아진 빗속에서 이어진 '우중런'에 러너스 하이를 만끽해 보는 이들을 흐뭇하게 했다.하지만 극한크루의 행복한 분위기는 배 번호를 받기 위해 찾은 엑스포 현장에서 급변했다. 축제 분위기의 일반 엑스포와는 달리, 참가자들은 설렘보다 긴장감이 감도는 모습으로 북극 마라톤의 무게를 실감케 했다. 이어 장장 10km에 달하는 빙판으로 시작되는 코스, 오르막과 내리막이 반복되는 험난한 지형, 아이젠 없이는 걷기조차 힘든 극한 환경이 소개되자, 기안84는 헛웃음을 지으며 난감해했다. 특히 생애 첫 마라톤에 도전하는 강남 역시 당혹스러운 모습을 보여 북극 레이스의 난도를 실감케 했다.기안84는 엑스포 현장에서 빅5 마라톤에서 함께 뛴 호주 러너와 재회해 눈길을 끌었다. 함께 결승선을 통과한 뜻밖의 인연에 긴장감은 잠시 내려두고 반가운 인사를 나눴고, 권화운은 남아공 빅5 마라톤 당시 1등을 차지했던 라이벌 호주 선수의 불참 소식에 "북극에서 1등 하겠다"라고 승부욕을 불태워 웃음을 더했다.긴 이동 끝에 북극 마라톤 개최지인 그린란드 캉갈루수악에 도착한 극한크루는 설산에 둘러싸인 공항과 얼어붙은 대지, 짧은 햇빛 아래 펼쳐진 북극의 풍경을 마주했다. 첫 일정으로 빙하 탐방에 나선 길에서는 사향소와 순록, 아름다운 호수 등을 눈에 담으며 신비로운 북극의 자연에 매료된 모습을 보였다. 기안84는 "지금까지 와본 곳 중 가장 마음에 든다"라며 설레는 마음을 감추지 못했다.하지만 감탄도 잠시, 빙하 탐방 길에 만난 끝없는 오르막과 빙하에 다가갈수록 심해지는 추위는 극한크루를 현실로 되돌려놓았다. 북극에 민낯에 기안84와 권화운 역시 당황한 기색을 감추지 못했고, 걷기조차 쉽지 않은 길에 지쳐버린 강남의 모습이 안타까움을 더했다.마침내 러셀 빙하를 직접 마주한 순간, 끝이 보이지 않는 압도적인 스케일 앞에서 극한크루는 할 말을 잃었다. 대자연은 세 사람에게 기대와 두려움을 동시에 안겼고, 앞으로 맞닥뜨릴 북극 레이스의 무게를 고스란히 전했다. 압도적인 대자연 앞에 선 극한크루가 과연 마지막 레이스를 완주할 수 있을지 기대감을 더하고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr