'아침마당' 박철규 아나운서가 입사 4년 차에 3억 원을 모았다고 밝혀 놀라움을 안겼다.11일 방송된 KBS 2TV 예능 프로그램 '사장님 귀는 당나귀 귀'에서는 엄지인 아나운서가 '아침마당'을 함께 진행 중인 박철규 아나운서의 집을 찾는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 박철규 아나운서의 집은 불필요한 물건 하나 없이 깔끔하고 단정한 모습으로 눈길을 끌었다. 부산과 서울을 오가는 주말부부 생활 중임에도 집 안 곳곳은 정돈된 상태였다.박철규 아나운서는 "일요일도 아침 7시 뉴스를 진행한다"며 "금요일 아침 뉴스가 끝나면 오후에 부산으로 내려갔다가 토요일 막차를 타고 다시 서울로 올라온다"고 바쁜 일상을 전했다. 이에 엄지인 아나운서는 "부산 집에는 1박 2일밖에 못 있는 거네"며 놀라워했다.아내와 떨어져 지내는 생활에 대해 그는 "임신 중인 아내를 옆에서 챙겨주지 못해 늘 마음이 쓰인다"며 "곧 육아휴직을 내고 출산하기 전에 서울로 이사를 할 예정이다. 서울은 마땅한 데가 없어서 경기도권을 알아보고 있다"고 털어놨다.이 과정에서 박철규 아나운서는 입사 4년 차에 모은 돈이 3억 원이라고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 그는 "입사 전 프리랜서로 활동할 때 주 7일 일했다"며 "언제까지 일을 할 수 있을지 몰라 습관적으로 아끼게 됐다"며 악착같이 돈을 모았다고 말했다.특히 박철규 아나운서는 "지난달 난방비도 몇 천 원밖에 나오지 않았다"고 덧붙였고, 실제로 고지서에는 11월달 요금은 3천원대였다. MC 전현무도 "얘 대박이다"며 감탄했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr