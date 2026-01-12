사진=텐아시아DB

가수 하성운이 1월 1일 함께 떡국 같이 먹고 싶은 남자 가수 1위를 차지했다.텐아시아는 지난 1일부터 지난 7일까지 '1월 1일 함께 떡국 같이 먹고 싶은 남자 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행했다.1위는 하성운이다. 2014년 데뷔한 하성운은 현재 Mnet 밴드 서바이벌 '스틸하트클럽'에서 디렉터로 활약하며 존재감을 드러내고 있다. 앞서 하성운이 활동했던 그룹 워너원의 재결합을 암시하는 듯한 영상이 공개돼 화제가 됐다. 1일 엠넷플러스 공식 유튜브 채널을 통해 "2026 커밍순 우리 다시 만나"라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 워너원 로고를 한 카세트 테이프에서 "우리 다시 만나"라는 워너원의 노래가 흘러나왔다.2위는 그룹 더보이즈의 주연이다. 주연은 지난해 12월 31일 생방송으로 진행된 ‘2025 MBC 가요대제전 멋’에 출연해 연말 분위기에 어울리는 무대로 2025년의 마지막을 의미 있게 채웠다. 이날 더보이즈는 미니 10집 ‘a;effect(에이이펙트)’의 수록곡 ‘You and I(유 앤드 아이)’로 감각적인 퍼포먼스를 선보였다.3위는 박지훈이다. 웨이브에서 넷플릭스로 자리를 옮긴 드라마 '약한영웅 Class' 시리즈에서 연시은 역으로 자신의 존재를 알린 박지훈은 다음달 4일 공개되는 장항준 감독의 영화 '왕과 사는 남자'의 단종 이홍위로 변신했다. 박지훈은 단종 캐릭터에 대해 "이홍위를 어떻게 표현해야 관객들이 그의 마음을 이해할 수 있을지 깊이 고민했다"며 캐릭터의 복합적인 내면을 표현했던 고심을 드러냈다.현재 탑텐 텐아시아 홈페이지에서는 '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 남자 가수는?', '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 여자 가수는?', '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 남자 트로트 가수는?', '추운 겨울, 함께 맛있는 한우 구워 먹고 싶은 여자 트로트 가수는?'이라는 주제로 투표를 진행하고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr