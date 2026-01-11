사진 = 뷔 인스타그램

방탄소년단(BTS) 뷔의 강렬한 눈빛이 전세계 아미의 숨을 멎게 했다.최근 뷔는 자신의 인스타그램에 "GQ Photo"라는 멘트와 함께 화보 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 뷔는 콘셉트부터 표정까지 강도가 높다. 첫 이미지에서는 짙은 그린 톤의 의상과 주얼리를 활용해 얼굴 일부를 가린 채 정면을 응시하며 긴장감 있는 분위기를 만들었고 이어지는 컷에서는 퍼 코트 안쪽으로 드러난 상반신과 느슨한 포즈로 시선을 끌어당긴다.손과 시선을 클로즈업한 사진에서는 장신구 디테일과 눈빛이 강조되며 화보의 서사를 완성한다. 마지막 컷에서는 강렬한 헤어 컬러와 얼굴을 가로지르는 액세서리가 더해져 실험적인 미감과 패션 감도를 동시에 드러낸다. 조명과 색감, 프레이밍이 유기적으로 맞물리며 한 장 한 장이 독립적인 화보처럼 기능한다.한편 뷔는 일본 스킨케어 브랜드 윤스와 한국 뷰티 브랜드 티르티르(TIRTIR)의 앰배서더로도 활동 중이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr