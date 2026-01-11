사진 = 김연아 인스타그램

사진 = 김연아 인스타그램

사진 = 김연아 인스타그램

사진 = 김연아 인스타그램

전 피겨스케이팅 선수 김연아가 명품 비주얼을 소화했다.김연아는 자신의 인스타그램에 명품 브랜드 계정을 태그하며 사진을 게시했다.사진 속 김연아는 디올 로고가 자리한 공간에서 네이비 컬러 재킷과 스커트 셋업을 착용한 모습으로 시선을 끌었다. 스트라이프 이너 톱과 단정한 헤어스타일, 자연스러운 메이크업이 어우러지며 특유의 차분한 분위기를 완성했다.매장 진열대 앞에서는 핑크 컬러 핸드백을 손에 든 채 여유로운 포즈를 취했고, 벽면 패턴을 배경으로 한 컷에서는 고개를 돌린 측면 실루엣으로 우아한 선을 강조했다. 전체적으로 과장 없는 스타일링 속에서 절제된 아름다움과 고급스러운 무드가 자연스럽게 드러난다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "연느 너무 예뻐요", "단정한아름다움 최고", "어쩜 이리 예쁘지", "우아 청순 단아 청초 아름다워요" 등의 댓글을 남겼다.앞서 김연아와 포레스텔라 고우림은 3년간의 열애 끝에 2022년 결혼했다. 김연아는 1990년생이며 고우림은 1995년생으로 두 사람은 5살 차이가 난다. 고우림은 2023년 11월 육군 군악대에 입대 후 지난 5월 만기 전역했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr