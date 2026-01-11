사진 = 채수빈 인스타그램

배우 채수빈이 청순한 분위기를 자아냈다.최근 채수빈은 자신의 인스타그램에 광고 사진을 게시했다.공개 된 사진 속 채수빈은 브라운 계열의 롱 패딩을 착용한 채 카페 벤치에 앉아 턱을 괴거나, 야외 공간에서 두 손을 주머니에 넣고 카메라를 바라보고 있다. 앞머리가 자연스럽게 내려온 헤어스타일과 최소한의 메이크업이 어우러지며 담백한 분위기를 더한다.실내 사진에서는 우드 톤 가구와 소품이 배경으로 등장해 따뜻한 무드를 살렸고 야외 사진에서는 콘크리트 계단과 건물 외벽이 대비를 이루며 채수빈 특유의 차분한 이미지를 강조한다. 살짝 내민 입술 표정과 편안한 미소까지 더해지며 일상 속 한 장면 같은 자연스러움이 돋보인다.사진을 본 팬들은 "정말 멋져", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "새로운 모습 너무 좋아", "귀여워" 등의 반응을 보였다.한편 1994년생으로 32세인 채수빈은 넷플릭스 새 시리즈 '나를 충전해줘'를 차기작으로 선택했다. 이 작품에서 채수빈은 배우 김영광과 로맨스 호흡을 펼칠 예정이다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr