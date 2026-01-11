사진=텐아시아DB

사진=MBC

사진=MBC

'전지적 참견 시점'에서 일본의 워너비 아이콘 야노 시호의 아이콘 션의 특별한 일상이 공개됐다.지난 10일(토) 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점' 380회에서 먼저 야노 시호가 우아함 뒤에 숨겨진 털털한 한국 나들이를 선보였다. 기상 후 'K-마스크팩'의 자투리까지 목에 붙이는 알뜰살뜰 관리법을 선보인 야노 시호. 이어 'K-한약' 사랑으로 이너 뷰티를, 명상으로 이너피스까지 챙기며 아침부터 꽉 채운 자기 관리 코스를 완성했다.평소 건망증이 심해 하루에도 몇 번씩 소지품을 찾는다는 야노 시호는 반전 매력 그 자체였다. 이날 역시 어질러진 호텔 방에서 휴대 전화와 노트북을 찾아 헤매, 손 많이 가는 '도쿄 아줌마' 특유의 친근함을 배가시켰다. 또한, 전국 이모, 삼촌들을 '사랑 앓이'하게 만든, 어느새 훌쩍 큰 딸 사랑이와 함께한 한국어 화상 레슨에서는 깨발랄 리액션과 "남자친구 필요해요"라는 매콤한 농담으로 폭소를 자아냈다.'전참시' 역사상 가장 호흡이 맞지 않은 야노 시호와 한국 매니저의 '불통 케미'가 웃음보를 자극했다. 야노 시호는 한국어, 영어, 일본어를 자유자재로 섞어 쓰며 역대급 수다 본능을 뽐냈고, 매니저가 말을 알아듣지 못해 번역기까지 소환되는 소통 사투 속에서도 개의치 않고 쉼 없이 말을 이어가는 '마이웨이' 수다로 폭소를 유발했다. 주제도 장르를 불문했다. 매니저의 남자친구 유무를 집요하게 체크하더니 급기야 스튜디오에서 대신 공개 모집에 나서는 '연애 참견러'로 변신하는가 하면, "매출이 회사에서 1번이 되고 싶다"는 매운맛 신년 야망까지 거침없이 드러내는 등 오디오가 1초도 비지 않는 에너지를 발산했다.야노 시호의 반전 모멘트 역시 강렬한 인상을 남겼다. 사랑이와 함께 킥복싱장을 찾은 그는 시종일관 하이텐션 리액션으로 현장을 달궜고, 딸 사랑이는 172cm의 압도적인 피지컬로 아빠 추성훈의 DNA를 고스란히 증명했다. 파워풀한 펀치와 묵직한 하이킥을 꽂아 넣는, 피는 못 속이는 '파이터 가족'이 감탄을 자아냈지만, 진짜 반전은 본업인 화보 촬영장에서 일어났다.야노 시호는 슛이 들어가는 순간 깨발랄 이미지를 지우고 압도적인 아우라를 뿜어내는 톱 모델로 완벽히 귀환했다. 특히 현장 포토그래퍼의 성향을 미리 분석해 디렉션을 완벽히 흡수하는 프로페셔널함은 스태프들뿐만 아니라, 엄마의 일터를 지켜보던 월드 와이드 모델 꿈나무 사랑이까지 전율케 했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr