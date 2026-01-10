사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 이이경 빈자리를 허경환이 채웠다.10일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 주우재, 허경환이 2026년 새해 첫 녹화를 함께했다.이날 하하, 주우재, 허경환은 유재석의 21번째 연예대상 대상 수상을 축하했다. 유재석은 "과하네, 과해"라면서도 "모두 함께 받은 대상이라고 생각한다. 멤버 제작진들 고생 많이 했다"고 말했다.주우재가 "맛있는 고기를 사주셨다"고 미담을 전하자, 유재석은 "제가 당연히 사야죠"라며 제작진 전체 회식 비용 쾌척에 웃음을 지었다.유재석이 '놀뭐' 고정 멤버가 아닌 허경환을 향해 "시상식에 안 왔잖아요. 회식은 왜 안 왔냐"고 묻자, 그는 "생방송으로 봤다. 시상식 안 갔는데, 회식 자리에 참석하기가 그랬다"고 털어놨다. 이에 하하는 "아직 애매한가? '유 퀴즈'로 넘어간 것 같은데"라고 의심을 드러냈다.허경환은 "'유 퀴즈' 대국민 면접 영상이 돌고 있다"면서 "방송이 끝나고 급격히 기사가 줄었다"고 불안감을 내비쳤다. "'유 퀴즈'야? '놀뭐'야?"라는 돌직구 질문에 허경환은 "저 어떡할 거냐. 2025년까지 참았다. 아 좀 같이 놉시다. 끝날 때까지 말씀 부탁드린다"라며 공식 멤버 영입을 재촉했다.허경환이 멤버들과 함께 시청자를 향해 큰절을 올리자, 하하는 "정 줘 말아?"라며 제작진의 의중을 물었다. 허경환은 "멤버다 그렇게 말하는 게 어렵냐"고 토로했고, 유재석은 "경환이 멤버 됐다 치고 원투~"라고 다독여 웃음을 자아냈다.게스트 김광규의 환갑맞이 돌잔치가 펼쳐진 가운데, 유재석은 "시상식에서 이서진 형을 만났는데, '나보다 너를 더 어려워하는 것 같다'고 했다"고 말했다. 김광규는 이서진보다 유재석이 더 어렵다고 인정하며 "너랑 통화하면 빨리 끊어야 할 것 같고, 너한테 축하 인사도 못 하겠더라"고 이야기했다.이동 중 차 안에서 하하는 "유재석에 대해 좀 아냐. 유재석 고등학교 이름?"이라고 질문했다. 유재석이 "그걸 왜 네가 묻냐"면서 "멤버 됐다 치고 원투"를 외쳤다. 김광규가 "멤버 됐냐"고 묻자, 유재석은 "됐다 치고"라고 설명하며 최근 재평가와 함께 사랑받기 시작한 허경환에 대해 "예능 쪽 사람들은 다 좋아한다"고 극찬했다.한편, 허경환은 다음 주 예고편에도 등장하며 고정 멤버 합류 가능성을 높였다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr