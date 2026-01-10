사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
'놀면 뭐하니' 이이경 빈자리를 허경환이 채웠다.

10일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 주우재, 허경환이 2026년 새해 첫 녹화를 함께했다.

이날 하하, 주우재, 허경환은 유재석의 21번째 연예대상 대상 수상을 축하했다. 유재석은 "과하네, 과해"라면서도 "모두 함께 받은 대상이라고 생각한다. 멤버 제작진들 고생 많이 했다"고 말했다.
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
주우재가 "맛있는 고기를 사주셨다"고 미담을 전하자, 유재석은 "제가 당연히 사야죠"라며 제작진 전체 회식 비용 쾌척에 웃음을 지었다.

유재석이 '놀뭐' 고정 멤버가 아닌 허경환을 향해 "시상식에 안 왔잖아요. 회식은 왜 안 왔냐"고 묻자, 그는 "생방송으로 봤다. 시상식 안 갔는데, 회식 자리에 참석하기가 그랬다"고 털어놨다. 이에 하하는 "아직 애매한가? '유 퀴즈'로 넘어간 것 같은데"라고 의심을 드러냈다.

허경환은 "'유 퀴즈' 대국민 면접 영상이 돌고 있다"면서 "방송이 끝나고 급격히 기사가 줄었다"고 불안감을 내비쳤다. "'유 퀴즈'야? '놀뭐'야?"라는 돌직구 질문에 허경환은 "저 어떡할 거냐. 2025년까지 참았다. 아 좀 같이 놉시다. 끝날 때까지 말씀 부탁드린다"라며 공식 멤버 영입을 재촉했다.
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
사진=MBC '놀면 뭐하니'
허경환이 멤버들과 함께 시청자를 향해 큰절을 올리자, 하하는 "정 줘 말아?"라며 제작진의 의중을 물었다. 허경환은 "멤버다 그렇게 말하는 게 어렵냐"고 토로했고, 유재석은 "경환이 멤버 됐다 치고 원투~"라고 다독여 웃음을 자아냈다.

게스트 김광규의 환갑맞이 돌잔치가 펼쳐진 가운데, 유재석은 "시상식에서 이서진 형을 만났는데, '나보다 너를 더 어려워하는 것 같다'고 했다"고 말했다. 김광규는 이서진보다 유재석이 더 어렵다고 인정하며 "너랑 통화하면 빨리 끊어야 할 것 같고, 너한테 축하 인사도 못 하겠더라"고 이야기했다.

이동 중 차 안에서 하하는 "유재석에 대해 좀 아냐. 유재석 고등학교 이름?"이라고 질문했다. 유재석이 "그걸 왜 네가 묻냐"면서 "멤버 됐다 치고 원투"를 외쳤다. 김광규가 "멤버 됐냐"고 묻자, 유재석은 "됐다 치고"라고 설명하며 최근 재평가와 함께 사랑받기 시작한 허경환에 대해 "예능 쪽 사람들은 다 좋아한다"고 극찬했다.

한편, 허경환은 다음 주 예고편에도 등장하며 고정 멤버 합류 가능성을 높였다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지