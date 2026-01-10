이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '셰프 안성재'

이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '셰프 안성재'

셰프 안성재가 선재 스님을 만나 '두쫀쿠 논란'을 해명했다.10일 안성재의 채널 '셰프 안성재'에는 "여기가...극락...? 선재스님과 함께 만든 사찰음식 한 상과 함께하는 [흑백요리사 시즌2] 리뷰 최초 공개"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 안성재는 '흑백요리사'의 선재스님을 찾아갔다. 그는 "스님의 스토리도 듣고 싶고 요리도 같이 하면 좋을 것 같아서 왔다"고 얘기했다.사찰음식에 대해 얘기를 하던 중 선재스님은 "파, 마늘이 굉장히 열성을 가지고 있어서 막 들뜨게 된다"고 말했고, 안성재는 "그래서 요새 밖에 사람들은 화가 많은 거냐"며 공감했다.이어 선재스님은 "그것보다 더 화가 많이 나는 게 단맛이다"고 말했고, 기다렸다는 듯 안성재는 "혹시 두쫀쿠 아세요?"며 "두바이 쫀..너무 달아서 저희 자녀에게는 안 되겠다고 했는데, 또 단것을 사람들이 다 좋아하니까"며 두쫀쿠 논란을 해명해 웃음을 자아냈다.앞서 안성재는 자신의 채널을 통해 자녀들과 함께 '두바이 쫀득 쿠키' 최초 공개 영상을 공개한 바 있다. 당시 안성재는 무려 6천 개의 댓글 반응을 이끌어내면서 화제를 모았다. 이유는 딸이 원하는 음식을 만든 것이 아니라 자신만의 레시피를 고수해 만들었던 것.이번 영상에도 네티즌들은 "스님한테 왜 이르냐", "스님 만나자마자 두쫀쿠 하소연하는 거 너무 웃기다", "두쫀쿠를 여기서 말할 줄은 몰랐다", "선재 스님 업고 논란 종결하는 거냐" 등 폭발적인 반응을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr